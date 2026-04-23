Земельный банк отдал 95% дохода государству: бюджет получил 369 млн грн

Государственный земельный банк перечислил в государственный бюджет 369 млн. грн дивидендов по результатам 2025 года. Это составляет 95% чистой прибыли государственного оператора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение учреждения.

В Фонде государственного имущества заявили, что это один из самых высоких показателей возврата прибыли государству среди предприятий, находящихся в сфере его управления.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха отметил, что Земельный банк демонстрирует эффективную модель использования государственных активов, когда вместо пассивного содержания бюджет получает реальный финансовый результат.

По словам генерального директора ООО "Государственный земельный банк" Ярослава Ярославского, в 2025 году компания фактически за год работы вошла в список крупных налогоплательщиков.

Он также сообщил, что по объему дохода предприятие заняло 12-е место среди государственных компаний Украины. В этом рейтинге Земельный банк оказался рядом с такими стратегическими предприятиями, как "Нефтегаз", "Укрэнерго" и "Укрзализныця".

В компании подчеркнули, что 100% корпоративных прав принадлежат государству, а основным источником дохода является эффективное управление государственными сельскохозяйственными землями.

Выплата дивидендов означает прямые поступления в бюджет, которые могут использоваться для финансирования государственных нужд.

Добавим, правительство официально включило Государственный земельный банк в программу гуманитарного разминирования сельскохозяйственных территорий. Благодаря реализации программы, планируется подготовить к использованию 7 тыс. га участков, расположенных в Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.