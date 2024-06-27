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ФДМУ призначив керівника для "Фонду аграрних інвестицій"
Фонд державного майна України призначив Ярослава Ярославського на посаду керівника державного підприємства "Фонд аграрних інвестицій". Це підприємство займатиметься реалізацією проєкту "Земельний банк".
Про це йдеться на сторінці ФДМУ у Facebook.
Що відомо про нового керівника "Фонду аграрних інвестицій"
Як повідомляють у ФДМУ, новий керівник "Фонду аграрних інвестицій" Ярослав Ярославський — управлінець з багаторічним досвідом. Він 8 років очолював ДП "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою". Під його керівництвом підприємство стало найбільшим в Україні надавачем землевпорядних послуг.
З 2011 по 2016 роки Ярославський працював на керівних посадах в системі Держгеокадастру. Має технічну та землевпорядну освіту. Кандидат технічних наук, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Входить до складу робочої групи з питань реалізації проєкту "Земельний банк" від початку його впровадження.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
У "Фонді аграрних інвестицій" Ярослав Ярославський займатиметься реєстрацією державних сільгоспземель та організацією їх передачі в користування через прозорі механізми аукціонів оренди землі.
Що відомо про проєкт "Земельний банк"
Фонд держмайна розпочав реалізацію проєкту "Земельний банк" у 2023 році. Він є одним із пріоритетів фонду на 2024 рік.
"Земельний банк" має відкрити аграріям доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".
Це забезпечить ринкову вартість оренди, яка буде залежати від розташування, якості ґрунту та наявності інфраструктури. Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.
ФДМУ уже провів відповідну роботу: здійснив інвентаризацію державних земельних активів; виділив частку, яка належать Фонду; визначив перелік підприємств, землі яких буде виставлено на аукціони оренди в першу чергу.
Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких перебуває:
- 386 тис. га в управлінні ФДМУ;
- 277 тис. га в Національній академії аграрних наук;
- 99,2 тис. га в Мін'юсті;
- Понад 40 тис. га в інших міністерствах.
В середині червня уряд передав Фонду держмайна України понад 104 тисячі га землі для запуску "Земельного банку". Це останній великий крок для проєкту, метою якого є створення прозорого та ефективного ринку оренди державних сільгоспземель.
Очікується, що перші аукціони будуть запущені вже на початку липня 2024 року.