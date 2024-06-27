ФДМУ призначив керівника для "Фонду аграрних інвестицій"

Фонд державного майна України призначив Ярослава Ярославського на посаду керівника державного підприємства "Фонд аграрних інвестицій". Це підприємство займатиметься реалізацією проєкту "Земельний банк".

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Про це йдеться на сторінці ФДМУ у Facebook.

Що відомо про нового керівника "Фонду аграрних інвестицій"

Як повідомляють у ФДМУ, новий керівник "Фонду аграрних інвестицій" Ярослав Ярославський — управлінець з багаторічним досвідом. Він 8 років очолював ДП "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою". Під його керівництвом підприємство стало найбільшим в Україні надавачем землевпорядних послуг.

З 2011 по 2016 роки Ярославський працював на керівних посадах в системі Держгеокадастру. Має технічну та землевпорядну освіту. Кандидат технічних наук, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Входить до складу робочої групи з питань реалізації проєкту "Земельний банк" від початку його впровадження.

У "Фонді аграрних інвестицій" Ярослав Ярославський займатиметься реєстрацією державних сільгоспземель та організацією їх передачі в користування через прозорі механізми аукціонів оренди землі.

Що відомо про проєкт "Земельний банк"

Фонд держмайна розпочав реалізацію проєкту "Земельний банк" у 2023 році. Він є одним із пріоритетів фонду на 2024 рік.

"Земельний банк" має відкрити аграріям доступ до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Це забезпечить ринкову вартість оренди, яка буде залежати від розташування, якості ґрунту та наявності інфраструктури. Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

ФДМУ уже провів відповідну роботу: здійснив інвентаризацію державних земельних активів; виділив частку, яка належать Фонду; визначив перелік підприємств, землі яких буде виставлено на аукціони оренди в першу чергу.

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких перебуває:

386 тис. га в управлінні ФДМУ;

277 тис. га в Національній академії аграрних наук;

99,2 тис. га в Мін'юсті;

Понад 40 тис. га в інших міністерствах.

В середині червня уряд передав Фонду держмайна України понад 104 тисячі га землі для запуску "Земельного банку". Це останній великий крок для проєкту, метою якого є створення прозорого та ефективного ринку оренди державних сільгоспземель.

Очікується, що перші аукціони будуть запущені вже на початку липня 2024 року.