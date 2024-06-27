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ФГИУ назначил руководителя для "Фонда аграрных инвестиций"
Фонд государственного имущества Украины назначил Ярослава Ярославского на должность руководителя государственного предприятия "Фонд аграрных инвестиций". Это предприятие будет заниматься реализацией проекта "Земельный банк".
Об этом говорится на странице ФГИУ в Facebook.
Что известно о новом руководителе "Фонда аграрных инвестиций"
Как сообщают в ФГИУ, новый руководитель "Фонда аграрных инвестиций" Ярослав Ярославский - управленец с многолетним опытом. Он 8 лет возглавлял ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Под его руководством предприятие стало крупнейшим в Украине поставщиком землеустроительных услуг.
С 2011 по 2016 годы Ярославский работал на руководящих должностях в системе Госгеокадастра. Имеет техническое и землеустроительное образование. Кандидат технических наук, академик Академии наук прикладной радиоэлектроники. Входит в состав рабочей группы по реализации проекта "Земельный банк" с начала его внедрения.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В "Фонде аграрных инвестиций" Ярослав Ярославский будет заниматься регистрацией государственных сельхозземель и организацией их передачи в пользование через прозрачные механизмы аукционов аренды земли.
Что известно о проекте "Земельный банк"
Фонд госимущества приступил к реализации проекта "Земельный банк" в 2023 году. Он является одним из приоритетов фонда на 2024 год.
"Земельный банк" должен открыть аграриям доступ к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".
Это обеспечит рыночную стоимость аренды, которая будет зависеть от расположения, качества грунта и наличия инфраструктуры. Начальная цена составит 12% нормативной денежной оценки угодья.
ФГИ уже провел соответствующую работу: осуществил инвентаризацию государственных земельных активов; выделил долю, принадлежащую Фонду; определил перечень предприятий, земли которых будут выставлены на аукционы аренды в первую очередь.
Общее количество государственных сельскохозяйственных земель оценено почти в 806 тыс. га, из которых состоит:
- 386 тыс. га в управлении ФГИУ;
- 277 тыс. га в Национальной академии аграрных наук;
- 99,2 тыс. га в Минюсте;
- Более 40 тыс. га в других министерствах.
В середине июня правительство передало Фонду госимущества Украины более 104 тысяч гектаров земли для запуска "Земельного банка". Это последний большой шаг для проекта, целью которого является создание прозрачного и эффективного рынка аренды государственных сельхозземель.
Ожидается, что первые аукционы будут запущены в начале июля 2024 года.