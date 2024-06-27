ФГИУ назначил руководителя для "Фонда аграрных инвестиций"

Фонд государственного имущества Украины назначил Ярослава Ярославского на должность руководителя государственного предприятия "Фонд аграрных инвестиций". Это предприятие будет заниматься реализацией проекта "Земельный банк".

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Об этом говорится на странице ФГИУ в Facebook.

Что известно о новом руководителе "Фонда аграрных инвестиций"

Как сообщают в ФГИУ, новый руководитель "Фонда аграрных инвестиций" Ярослав Ярославский - управленец с многолетним опытом. Он 8 лет возглавлял ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Под его руководством предприятие стало крупнейшим в Украине поставщиком землеустроительных услуг.

С 2011 по 2016 годы Ярославский работал на руководящих должностях в системе Госгеокадастра. Имеет техническое и землеустроительное образование. Кандидат технических наук, академик Академии наук прикладной радиоэлектроники. Входит в состав рабочей группы по реализации проекта "Земельный банк" с начала его внедрения.

В "Фонде аграрных инвестиций" Ярослав Ярославский будет заниматься регистрацией государственных сельхозземель и организацией их передачи в пользование через прозрачные механизмы аукционов аренды земли.

Что известно о проекте "Земельный банк"

Фонд госимущества приступил к реализации проекта "Земельный банк" в 2023 году. Он является одним из приоритетов фонда на 2024 год.

"Земельный банк" должен открыть аграриям доступ к рынку государственных сельхозземель через онлайн-аукционы в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Это обеспечит рыночную стоимость аренды, которая будет зависеть от расположения, качества грунта и наличия инфраструктуры. Начальная цена составит 12% нормативной денежной оценки угодья.

ФГИ уже провел соответствующую работу: осуществил инвентаризацию государственных земельных активов; выделил долю, принадлежащую Фонду; определил перечень предприятий, земли которых будут выставлены на аукционы аренды в первую очередь.

Общее количество государственных сельскохозяйственных земель оценено почти в 806 тыс. га, из которых состоит:

386 тыс. га в управлении ФГИУ;

277 тыс. га в Национальной академии аграрных наук;

99,2 тыс. га в Минюсте;

Более 40 тыс. га в других министерствах.

В середине июня правительство передало Фонду госимущества Украины более 104 тысяч гектаров земли для запуска "Земельного банка". Это последний большой шаг для проекта, целью которого является создание прозрачного и эффективного рынка аренды государственных сельхозземель.

Ожидается, что первые аукционы будут запущены в начале июля 2024 года.