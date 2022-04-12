"Новая почта" возобновила работу половины отделений

Логистический оператор “Новая почта” возобновил работу половины сети точек сервиса. Работают 4100 отделений, 7600 уличных почтоматов, а также курьерская доставка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что по состоянию на 12 апреля компания возобновила работу еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Харьковской областях, а также Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской.

Лидером по количеству работающих отделений остаются Киевская область — 407 отделений и Ивано-Франковская — 402.

Полностью сеть отделений заработала в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.

Всего в компании уже открыто 11 500 точек сервиса: работают 4100 отделений, 7600 уличных почтоматов, а также курьерская доставка и прием в 6100 населенных пунктах.

В открытых отделениях можно отправить или получить посылки по Украине и за рубеж.

До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг за 120 грн.

Отмечается, что в "Новой почте" также доступны все финансовые услуги: переводы RIA и Western Union, снятие наличных, пополнение мобильного номера и т.д.

Дополнительно можно без комиссии перевести средства на специальный счет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям "Фонд Сергея Притулы" и "Вернись живым".

Отметим, 9 апреля "Новая почта" закрыла свои отделения в Донецкой области.