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"Новая почта" возобновила работу половины отделений
Логистический оператор “Новая почта” возобновил работу половины сети точек сервиса. Работают 4100 отделений, 7600 уличных почтоматов, а также курьерская доставка.
Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что по состоянию на 12 апреля компания возобновила работу еще 160 отделений в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Харьковской областях, а также Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской.
Лидером по количеству работающих отделений остаются Киевская область — 407 отделений и Ивано-Франковская — 402.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полностью сеть отделений заработала в Черновцах, Хмельницком и Тернополе.
Всего в компании уже открыто 11 500 точек сервиса: работают 4100 отделений, 7600 уличных почтоматов, а также курьерская доставка и прием в 6100 населенных пунктах.
В открытых отделениях можно отправить или получить посылки по Украине и за рубеж.
До 31 мая по специальному тарифу можно отправлять личные вещи по Украине в чемоданах или коробках до 30 кг за 120 грн.
Отмечается, что в "Новой почте" также доступны все финансовые услуги: переводы RIA и Western Union, снятие наличных, пополнение мобильного номера и т.д.
Дополнительно можно без комиссии перевести средства на специальный счет Вооруженных сил Украины или благотворительным организациям "Фонд Сергея Притулы" и "Вернись живым".
Отметим, 9 апреля "Новая почта" закрыла свои отделения в Донецкой области.