- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
"Новая почта" закрывает все отделения в Донецкой области: сегодня работают последний день
С завтрашнего дня, 9 апреля, "Новая почта" закрывает свои отделения в Донецкой области. Последний день их работы сегодня.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Сегодня в отделениях будут выдавать посылки, которые уже прибыли. Принимать отправления не будут.
Как предупреждают в компании, лучше забрать посылки пораньше, потому что пятница — короткий день.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, жителей населенных пунктов Донецкой области призвали срочно эвакуироваться, поскольку возможно дальнейшее обострение ситуации на Донбассе.