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Бизнес
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"Новая почта" закрывает все отделения в Донецкой области: сегодня работают последний день

"Новая почта" закрывает все отделения в Донецкой области
Сегодня в отделениях будут выдавать посылки, которые уже прибыли. Принимать отправления не будут

С завтрашнего дня, 9 апреля, "Новая почта" закрывает свои отделения в Донецкой области. Последний день их работы сегодня.

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Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Сегодня в отделениях будут выдавать посылки, которые уже прибыли. Принимать отправления не будут.

Как предупреждают в компании, лучше забрать посылки пораньше, потому что пятница — короткий день.

Фото 2 — "Новая почта" закрывает все отделения в Донецкой области: сегодня работают последний день

Отметим,  жителей населенных пунктов Донецкой области призвали срочно эвакуироваться, поскольку  возможно дальнейшее обострение ситуации на Донбассе. 

Автор:
Светлана Манько