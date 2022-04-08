"Новая почта" закрывает все отделения в Донецкой области: сегодня работают последний день

С завтрашнего дня, 9 апреля, "Новая почта" закрывает свои отделения в Донецкой области. Последний день их работы сегодня.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сегодня в отделениях будут выдавать посылки, которые уже прибыли. Принимать отправления не будут.

Как предупреждают в компании, лучше забрать посылки пораньше, потому что пятница — короткий день.

Отметим, жителей населенных пунктов Донецкой области призвали срочно эвакуироваться, поскольку возможно дальнейшее обострение ситуации на Донбассе.