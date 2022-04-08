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"Нова пошта" закриває всі відділення на Донеччині: сьогодні працюють останній день
Із завтрашнього дня, 9 квітня, "Нова пошта" закриває свої відділення на Донеччині. Останній день їхньої роботи сьогодні.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
Сьогодні у відділеннях видаватимуть посилки, які вже прибули. Приймати відправлення не будуть.
Як попереджають у компанії, краще забрати посилки раніше, тому що п'ятниця – короткий день.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, мешканців населених пунктів Донецької області закликали терміново евакуюватися, оскільки можливе подальше загострення ситуації на Донбасі.