"Нова пошта" закриває всі відділення на Донеччині: сьогодні працюють останній день

Із завтрашнього дня, 9 квітня, "Нова пошта" закриває свої відділення на Донеччині. Останній день їхньої роботи сьогодні.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Сьогодні у відділеннях видаватимуть посилки, які вже прибули. Приймати відправлення не будуть.

Як попереджають у компанії, краще забрати посилки раніше, тому що п'ятниця – короткий день.

Зазначимо, мешканців населених пунктів Донецької області закликали терміново евакуюватися, оскільки можливе подальше загострення ситуації на Донбасі.