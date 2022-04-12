"Нова пошта" відновила роботу половини відділень

Логістичний оператор "Нова пошта" відновив роботу половини мережі точок сервісу. Працюють 4100 відділень, 7600 вуличних поштоматів, а також кур'єрська доставка.

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Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що станом на 12 квітня компанія відновила роботу ще 160 відділень у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській, Харківській областях, а також Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Рівненській.

Лідером за кількістю працюючих відділень залишаються Київська область – 407 відділень та Івано-Франківська – 402.

Повністю мережа відділень запрацювала у Чернівцях, Хмельницькому та Тернополі.

Загалом у компанії вже відкрито 11 500 точок сервісу: працюють 4100 відділень, 7600 вуличних поштоматів, а також кур'єрська доставка та прийом у 6100 населених пунктах.

У відкритих відділеннях можна надіслати або отримати посилки по Україні та за кордон.

До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі по Україні у валізах чи коробках до 30 кг за 120 грн.

Зазначається, що у "Новій пошті" також доступні всі фінансові послуги: перекази RIA та Western Union, зняття готівки, поповнення мобільного номера тощо.

Додатково можна без комісії переказати кошти на спеціальний рахунок Збройних сил України або благодійним організаціям "Фонд Сергія Притули" та "Повернися живим".

Зазначимо, 9 квітня "Нова пошта" закрила свої відділення на Донеччині.