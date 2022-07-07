"Новая почта Глобал" меняет свои тарифы: доставка в/из США подорожает на 20%

Компания "Новая почта Глобал" поднимет с 7 июля цены на доставку из международных интернет-магазинов, но отправка личных вещей за границу, наоборот, подешевеет. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

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Как объяснили в компании, в связи с ростом цен на топливо и авиаперевозки тарифы на "доставку в/из США" поднимут на 20%, из других стран – на 10%.

Для примера: доставка посылки весом 0,5 кг из США обойдется в 840 грн, а из другой страны мира - от 1100 грн (в зависимости от страны). Доставка документов весом до 0,5 кг в США будет стоить – 720 грн, а в другую страну мира – от 880 грн.

Кроме того, тариф на доставку посылок из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping весом 0,5 кг увеличится на $1-2. Стоимость доставки посылок из США увеличилась на $2 в среднем во всех весовых категориях.

Так, доставка посылки из интернет-магазина весом 0,5 кг составит:

из США и Англии – $7;

из Польши, Германии, Испании и Франции – $5;

из Италии и Турции – $6.

В это же время стоимость доставки личных вещей в рамках услуги "Вещи из дома за границу" уменьшили на треть. Так, доставка посылки из Украины в Польшу будет стоить:

до 2 кг – 600 грн вместо 800 грн;

до 10 кг – 900 грн вместо 1200 грн;

до 30 кг – 1500 грн вместо 2000 грн;

до 70 кг – 3000 грн.

"Срок действия акционной услуги "Вещи из дома за границу" продлен со скидками от 30% до 75%. Клиенты могут отправлять личные вещи в 25 стран Европы, а размер скидки зависит от зоны доставки, в которую входит страна", — добавили в пресс-службе почтового оператора.

Ранее "Новая почта" снизила тариф на доставку в почтомат в Украине на 10 грн — до 50 грн за посылку. По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. В почтомат можно отправить посылки весом до 20 кг.

Напомним, компания открыла первое отделение полного цикла на базе BDF-контейнера, которое временно расположится в селе Стоянка Бучанского района Киевской области, пострадавшем от временной российской оккупации.