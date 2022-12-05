Новая массированная атака по Украине. Россия запустила ракеты из трех районов: что известно

Во второй половине дня 5 декабря по всей территории Украины, кроме АР Крым, была объявлена воздушная тревога. Российская Федерация пыталась вновь нанести массированный ракетный удар по регионам, ракеты запускали сразу из трех районов, но большинство из них ликвидировало ПВО.

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Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация – это район Волгодонская, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота – тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены. Россия продолжает делать то, что она начала 10 октября, а именно избивать прежде всего по объектам критической инфраструктуры", - сказал спикер.

Военные администрации и Офис Президента информируют население о текущей ситуации и напоминают о запрете публиковать фото- видеоматериалы работы ПВО.

Киев и область. Глава ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО.

"Остайтесь в укрытиях и безопасных местах. Повышенная опасность - движение ракет в сторону области. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети", - обратился к местным жителям Кулеба.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столичном метрополитене собралось большое количество людей, ведь метро используют как укрытие. На некоторых станциях людей настолько много, что поезда не могут производить высадку/посадку.

После отбоя тревоги около 16.00 стало известно, что в районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожено 9 вражеских ракет, сообщили в КГВА.

Запорожская область. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что во вражеский огонь попало село Новософиевка. В результате удара разрушены несколько частных домов, травмированы. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что в областном центре также были слышны взрывы из-за работы ПВО.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что в результате ракетной атаки врага по селу Новософиевка повреждены частные дома мирных жителей . По предварительной информации, есть двое погибших и двое раненых .

Оккупанты разрушили дом в Новософиевке. Фото: Facebook Старуха

Полтавская область. Председатель ОГА Дмитрий Лунин сообщил, что в регионе работает ПВО и призвал всех находиться в украинках. После "отбоя" около 16:00 стало известно, что в регионе сбили до 10 российских ракет.

Днепропетровская область. Защитники по воздушному командованию "Восход" сбили 15 российских ракет.

В ряде других регионов тоже слышали взрывы, сообщают местные жители, но официальные подтверждения информации не поступали.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ПВО Украины сбило большинство ракет, а энергеты начали возобновлять поставки э/э.

Напомним, для массированного ракетного удара 23 ноября российские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Тогда российские террористические атаки на объекты электроэнергетики привели к полному обесточиванию некоторых регионов. В частности, с большим трудом столкнулась столица Украины, также обесточенными остались все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций.