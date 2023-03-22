Из-за ракетных атак "Укргидроэнерго" понесло убытки на 40 миллиардов гривен

На очередном заседании Наблюдательного совета “Укргидроэнерго” генеральный директор Игорь Сирота сообщил, что в гидроэнергетические объекты с начала массированных обстрелов по энергетической системе в общей сложности было более 30 попаданий.

Предварительная сумма ущерба, нанесенного российской армией, достигает около 40 млрд гривен, отмечают в "Укргидроэнерго".

Во время заседания комитета по инновациям также была представлена стратегия Укргидроэнерго по внедрению инноваций.

"Эта политика направлена на ускорение внедрения инноваций в ежедневной работе. Кроме того, важно провести систематизация инноваций, которые уже внедрены в компании. Это особенно важно для развития и восстановления после атак на объекты Укргидроэнерго со стороны России", — подчеркнула член Наблюдательного совета и председатель инновационного комитета Наталья Никольская.

В результате вторжения войск Российской Федерации Украина потеряла также примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.

С начала российского полномасштабного вторжения враг целенаправленно уничтожал критическую гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую: было нанесено 255 ударов по 112 объектам энергетики.