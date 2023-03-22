Через ракетні атаки "Укргідроенерго" зазнало збитків на 40 мільярдів гривень

На черговому засіданні Наглядової ради “Укргідроенерго” генеральний директор Ігор Сирота повідомив, що в гідроенергетичні об’єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі загалом було понад 30 влучань.

Попередня сума збитків, завданих російською армією сягає близько 40 млрд гривень, зазначають в "Укргідроенерго".

Під час засідання комітету з інновацій також було представлено стратегію Укргідроенерго з впровадження інновацій.

"Ця політика направлена на пришвидшення впровадження інновацій у щоденній роботі. Крім того, важливо провести систематизація інновацій, які вже впроваджені в компанії. Це особливо важливо для розвитку та під час відновленні після атак на об’єкти Укргідроенерго з боку росії", — наголосила членкиня Наглядової ради та голова інноваційного комітету Наталія Микольська.

Внаслідок вторгнення військ Російської Федерації Україна втратила також приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної.

З початку російського повномасштабного вторгнення ворог цілеспрямовано знищував критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну: було завдано 255 ударів по 112 обʼєктах енергетики.