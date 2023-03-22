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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Через ракетні атаки "Укргідроенерго" зазнало збитків на 40 мільярдів гривень

Укргідроенерго, енергетика, обстріли, збитки
Засідання Наглядової ради Укргідроенерго

На черговому засіданні Наглядової ради “Укргідроенерго” генеральний директор Ігор Сирота повідомив, що в гідроенергетичні об’єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі загалом було понад 30 влучань.

Попередня сума збитків, завданих російською армією сягає близько 40 млрд гривень, зазначають в "Укргідроенерго".

Під час засідання комітету з інновацій також було представлено стратегію Укргідроенерго з впровадження інновацій.

"Ця політика направлена на пришвидшення впровадження інновацій у щоденній роботі. Крім того, важливо провести систематизація інновацій, які вже впроваджені в компанії. Це особливо важливо для розвитку та під час відновленні після атак на об’єкти Укргідроенерго з боку росії", — наголосила членкиня Наглядової ради та голова інноваційного комітету Наталія Микольська.

Внаслідок вторгнення військ Російської Федерації Україна втратила також приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної

З початку російського повномасштабного вторгнення ворог цілеспрямовано знищував критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну: було завдано 255 ударів по 112 обʼєктах енергетики. 