"Мы попросили обстрелять нашу нефтебазу, чтобы топливо не досталось врагу", - Аудриюс Стропус, СЕО “АМИК Украина”

Сеть АЗС Amic начала работать в Украине в 2015 году, после того как российский “Лукойл” продал свои заправки и нефтебазу австрийской компании Amic Energy. До полномасштабной войны компания импортировала в Украину топливо из Литвы, Беларуси и ныне остановленного Кременчугского НПЗ. Генеральный директор “АМИК Украина” Аудриюс Стропус рассказал Delo.ua о том как компания работала в первый год полномасштабной войны, своих потерях, планах работы на 2023 год и прогнозах цен на топливо.

Как много вы потеряли из-за полномасштабной войны?

После полномасштабного вторжения России в Украину, были повреждены или уничтожены 36 наших АЗС и одна из крупнейших нефтебаз в Бородянке. По состоянию на текущий день из них отремонтировано и уже работают 13 АЗС.

Сегодня тяжело назвать точную сумму ущерба, так как у нас еще нет проектов восстановления поврежденных объектов. Но по предварительным оценкам потери составят не менее 20 млн евро. Это без учета заправок, которые находятся на временно оккупированных территориях. У нас хорошие заправки были на левобережье Херсонщины, еще хорошие АЗС остались в Мелитополе. Когда эти территории вернутся под контроль Украины, мы сможем оценить и их ущерб.

Известно, что вы подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, как Вы оцениваете свои шансы на взыскание ущерба с Кремля?

Иск в ЕСПЧ против России мы подали еще 14-го января 2023 года. По оценке наших юристов - это выигрышное дело.

Если смотреть шире, то 25 января 2023 в Страсбурге ЕСПЧ вынес важное процедурное решение по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России" по событиям на востоке Украины и рейсу МН17. ЕСПЧ признал, что Россия фактически контролирует захваченный сепаратистами Донбасс с 2014 года, а значит несет ответственность с точки зрения ЕСПЧ за нарушения, которые там происходят во время временной оккупации. Следовательно, можно ожидать, что такой подход будет и по другим временно оккупированным территориям.

Мы убеждены, что в 21 веке насилие и враждебные действия против независимой страны не могут быть совершены безнаказанно, и мы считаем, что Россия будет привлечена к ответственности за все свои преступления, совершенные против украинцев.

Вы и до полномасштабной войны поставляли много топлива из ЕС, в частности производства завода Orlen. Но вы продавали также топливо Кременчугского НПЗ и Мозырского НПЗ. Много ли было не европейского ресурса? Как изменилась логистика поставок из-за войны?

30% топлива мы поставляли с литовского завода Orlen, у нас с ними долгие отношения, и они очень дисциплинировано выполняют свои обязательства. Были отношения с беларусским Мозырским НПЗ. Это ближайший НПЗ к Киеву и логистика поставок к нашей нефтебазе в Бородянке была очень близкой и эффективной. С Кременчуцким НПЗ мы также начали работать в 2019 году, поскольку качество у них, особенно в последние годы, очень сильно повысилось. Юг Украины мы обеспечивали топливом с Кременчуга, восток с Мозырского НПЗ, а на АЗС западного и частично центрального региона шло топливо с завода Orlen.

Orlen увеличил поставки, но из-за закрытия короткого железнодорожного сообщения с Литвы в Украину, топливо доставляется автотранспортом через Польшу. В апреле мы планируем начать поставки топлива с завода австрийской компании OMV.

Вы сказали, у вас в Бородянке была нефтебаза. Что с ней случилось?

На момент полномасштабного вторжения база в Бородянке была под завязку заполнена топливом. Мы понимали, что она может достаться русским и информировали соответствующие органы в Правительстве о наличии ресурса. Мы хотели, чтобы это топливо не досталось врагу.

Вы вызвали огонь на себя?

Да, мы фактически вызвали огонь на себя, когда увидели в камерах видеонаблюдения, что на базу вошли российские войска…

А сколько там было топлива?

Топлива на базе было приблизительно на 10 млн евро. После удара выгорело четыре резервуара, капельные структуры, насосы и прочее технологическое оборудование. Русские подумали, что база уничтожена полностью, но после освобождения 4 апреля мы обнаружили, что уцелели пять резервуаров и железнодорожные цистерны с дизтопливом. В результате, мы потеряли топлива где-то на 4 млн евро.

Когда началась война, как на это отреагировали в главном офисе в Вене?

16 февраля 2022 года, один из акционеров компании и управляющий директор Гюнтер Майер посетил Украину. Мы обговорили ситуацию. Он встретился с персоналом, и выразил свою поддержку, не взирая на все опасения и заявления мировых лидеров, которые уже звучали в те дни и эвакуации посольств, которые уже происходили с Киева. Гюнтер Майер четко заверил персонал: чтобы не произошло в Украине, AMIC ENERGY будет полностью поддерживать не только коллектив компании, но и окажет финансовую поддержку Украине в борьбе за свою территориальною целостность.

Также управляющим директором было определено, что главной ценностью компании является персонал. И безопасность работников должна превалировать над сохранением материальных ценностей компании.

Была ли релокация ваших сотрудников из районов интенсивных боевых действий? Помогали ли вы ВСУ и внутренним переселенцам?

24-25 февраля 2022 многие сотрудники оперативно приняли решения об эвакуации. Каждый самостоятельно выбирал для себя безопасное место. Некоторые выезжали за пределы Украины. Активное участие в поиске жилья на территории ЕС для нашего персонала принимали работники Amic Energy в Польше, Литве, Латвии. Были районы, где почти все работники эвакуировались в более безопасные места и это делало невозможным работу АЗС. Поэтому работники офиса и региональные менеджеры, которые оставались на местах, в буквальном смысле, работали на АЗС и выполняли функции линейного персонала: отпускали топливо экстренным службам и военным подразделениям, обслуживали клиентов. Это как раз был период топливного кризиса с поставками ресурса проблемы, персонал на некоторых АЗС отсутствовал.

AMIC Energy с первых дней войны поддерживает не только Вооруженные силы Украины, но и прочие государственных структуры. С начала полномасштабного вторжения России компания непрерывно помогает Украине предметами индивидуальной защиты, транспортными средствами, и регулярно обеспечивает самым необходимым. Сегодня 77 наших сотрудников служат в ВСУ, и мы продолжаем им выплачивать заработную плату. Еще мы поддерживаем 242 отдельный батальон территориальной обороны ВСУ, где заместителем командира является наш сотрудник. Еще помогаем саперам. В общем, с начала полномасштабного вторжения наши благотворительные расходы составляют уже более 57 млн гривен: от выплат материальной помощи персоналу до покупки антидронового оружия.

Вашу компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов, а также выводе дивидендов в пользу россиян. Какая позиция компании относительно этих обвинений БЭБ?

Попытка обосновать арест имущества "налоговыми нарушениями" выглядит особенно абсурдной, учитывая данные Государственной налоговой службы Украины, согласно которым наша компания входит в 5-ку крупнейших налогоплательщиков на 1 литр проданного топлива в 2020 году, и замыкает ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков украинского топливного рынка по итогам 9 месяцев 2021 года.

Мы единственная компания на топливном рынке, где активы и операционная деятельность - это одна компания. Мы не выводим деньги на дочерние предприятия. Все деньги, которые мы заработали за эти годы, находятся в Украине.

Не менее фантастической и безосновательной является аргументация БЭБ относительно якобы российских бенефициаров АМИК УКРАИНА. А обвинения в наличии связей с гражданами страны агрессора обосновываются распечаткой заказной статьи 5 летней давности, опубликованной в 2017 году на Антикоре, который неоднократно был замечен в публикации заказных материалов о бизнесменах и их родных, политиках и прочих.

Я думаю, что дело было начато на волне "проверить всех", а поскольку АМИК купили бизнес у Лукойла, то и мы, к сожалению, попали под эту гребенку. А чтобы дело выглядело более серьезным, к нему приписали вывод капитала и уклонение от уплаты налогов.

Например, насчет вывода дивидендов в «адрес россиян» БЭБ, по нашей информации, уже фактически отказались от таких предположений и обвинений. Не было найдено ни одного перевода. Это легко доказать банковскими выписками. Тем более абсурдно звучит обвинение в выплате в «адрес россиян» поскольку, конечными бенефициарами AMIC ENERGY является 3 гражданина Австрии и 1 гражданин Ирландии.

Ваши АЗС были арестованы, однако заправки продолжают работать. Как арест вообще повлиял на ваш бизнес?

Арест не позволяет их продавать. Хотя мы и не собирались этого делать. Когда наложили арест, мы запросили его снять, но суд отказался. Работать можем. Арест этот для обеспечения иска, а само дело не двигается. Мы просим, чтобы дело все же рассмотрели по сути. Это основное. О нас все говорят, но никто ничего не делает. Дело не рассматривается по сути, а это плохо для бизнеса. Поэтому мы добиваемся справедливости.

Известно, что в прошлом году выручка компании упала на четверть, хотя есть компании, которые в прошлом году сработали в плюс. Что обусловило ваши потери?

Не будем забывать, что сейчас в Украине война. Большое количество людей выехало со страны. В настоящий момент остается часть территории Украины под временной оккупацией.

Падение обусловлено значительным снижением реализации. Плюс сейчас наше плечо логистики стало гораздо дороже. Получилось так, что некоторые компании ориентировались на южные источники, например, Румынию, Болгарию. Кто-то ориентировался на Польшу, а у нас традиционная связь с литовским Orlen. Еще один крупный сегмент, который у нас был - это заправка гражданских самолетов. Эта часть бизнеса была для нас существенной. Мы только два месяца в 2022 году заправляли самолеты, а потом закрылось воздушное пространство для гражданской авиации. Мы не пытались в прошлом году достичь каких-то показателей, у нас не было цели заработать. Основная цель была выстоять, сохранить коллектив, создать новые цепочки поставок, найти новых поставщиков топлива.

С Нового года цены на рынке падают. Это продолжается уже третий месяц. Многие на рынке ждут посевную, когда аграрии начнут активнее закупаться. Как вы считаете, стабилизируется ли рынок? Начнут ли расти цены?

Цены падают в основном из-за того, что трейдеры начали уменьшать свою премию. В Польше, Румынии и Болгарии появилось много топлива и если раньше премия трейдеров составляла 250 долларов на тонне, то теперь премия составляет 130 долларов на тонну - это цена, которую мы платим поставщику. Раньше мы “бегали” за продавцами и просили топливо, а сейчас все наоборот. Это и есть рынок. Я думаю посевная не окажет существенного влияния на рынок в целом, как и спрос со стороны потребителей - автомобильный поток стал гораздо меньше.

Какие планы на следующий год? Какие тренды на топливном рынке вы ожидаете в этом году?

У нас есть несколько сценариев. На текущий день видим, что должны укрепить свою логистику, перейти на более низкую премию импортеров, иметь больше железнодорожных поставок и, тем самым, снизить себестоимость продукции. Сейчас мы везем топливо автотранспортом из Литвы - это дорого. Еще планируем восстановить все поврежденные активы, удержать коллектив. Рынок, конечно, стал намного меньше, чем до войны. Что касается стратегических планов на этот год, то здесь для компании, как и для Украины в целом, важным является быстрое восстановление. Мы планируем восстановить резервуарный парк на нефтебазе Бородянка и продолжаем восстановление других разрушенных объектов.

Сколько вы планируете инвестировать в бизнес в этом году?

В восстановление мы планируем вложить около 4-5 млн евро. Хотим навести порядок с поврежденными резервуарами на нашей нефтебазе.

А как сейчас работает та ваша часть бизнеса, которая занимается торговлей сопутствующими товарами на АЗС? Вы развиваете это направление?

Конечно! Приезжайте на нашу заправку, у нас самый вкусный кофе. К тому же с каждого проданного горячего напитка в рамках благотворительной акции “Незламна Кава” мы отдаем 2 гривны на восстановление Украины. В ЕС направление торговли сопутствующими товарами более развито чем в Украине. Нам еще нужно много над этим работать, чтобы достичь такого уровня как там. Но мы сами развиваем это направление бизнеса. А вот в Финляндии, например, компания Neste только торгует бензином, а вся не топливная часть заправок давно продана конкурентам. Интересно, что после полномасштабной войны топливный рынок в Украине сильно упал, а вот продажи сопутствующих товаров сократились не так сильно. Когда были проблемы с электричеством, у нас 86% заправок были с генераторами и люди приезжали к нам за горячей пищей. Сейчас все 199 работающих АЗС оборудованы генераторами.

У вас за плечами 25 лет работы в энергокомпаниях Литвы, Финляндии, Польши, которые являются членами ЄС. В чем отличие топливного ритейла в Украине от такого бизнеса Евросоюза?

В Европе вы вначале заливаете себе в бак, а потом оплачиваете. В Украине такого нет, и наверное будет нескоро. В Европе нет пистолетчиков, люди сами заправляют свои машины. Мы, кстати, первыми отказались от пистолетчиков. Кроме того, в Украине очень большая бюрократия, требование каких-то устаревших норм. За какую-то подпись в каком-то журнале, штраф в размере стоимости заправки. Есть много таких мелочей, когда норма принята еще в 1998 году, до всей этой цифровизации, и эта норма продолжает действовать. И многие органы пользуются этим. Но эти нормы уже давно не актуальны - это нужно отменять. Уровень цифровизации в Украине не ниже европейского, но инспекторы еще требуют по старому.

То есть украинским компаниям не будет сложно работать по европейским правилам?

Конечно. В Европе правила либеральнее. Украина, преодолевая топливный кризис весной 2022 года в короткие сроки начала интегрироваться в топливный рынок ЕС.

Но еще много чего нужно менять. Как пример, каждую заправку в Украине воспринимают как бомбу. У меня даже в кабинете зачем-то должен быть огнетушитель. А вот в ЕС все гораздо проще. Хотя, и в странах ЕС тоже есть свои устаревшие нормы, вокруг которых идут дискуссии. Но Украина при вступлении в Евросоюз может взять для себя все самые передовые и прогрессивные нормы.