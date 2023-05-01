Через обстріли відсутнє світло у Дніпропетровській та Херсонській областях

Масований удар по Україні цієї ночі спричинив значні пошкодження мережевої інфраструктури в Херсонській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня ворог завдав чергового масованого удару по Україні. Пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано. Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, знеструмлено частину споживачів у Дніпрі та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі - в області.

У Мненерго зауважують, що повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

"Енергетична інфраструктура щоденно потрапляє під обстріли окупантів у різних областях країни. Але наші енергетики намагаються повернути світло людям якомога швидше, часто ризикуючи власним життям та здоров’ям", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Міністр додав, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово.

Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч - на Сумщині.

Нагадаємо, число постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області зросло до 34.

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