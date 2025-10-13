"Кернел" построит мощнейшую солнечную электростанцию в Черновицкой области мощностью 250 МВт

В Кицманской территориальной общине Черновицкой области ООО "Черновцы Солар", владельцем которого является ООО "Кернел-Трейд", планирует построить мощную солнечную электростанцию в западном регионе мощностью 250 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Молодой буковинец.

О солнечной электростанции

"Это одно из крупнейших стратегических направлений и проектов в обществе за все время существования. Он позволит нам создать дополнительные рабочие места, заучить средства в общество и также помочь ВСУ. Провели все этапы подготовки - от земельных вопросов до согласований с инвесторами", - отметил исполняющий обязанности городского головы Кицманя Иван Семенюк.

В Кицманском обществе уверяют, что благодаря этому получат инвестиций в бюджет общества на 5 млд гривен.

Солнечная электростанция будет расположена на территории площадью 212 гектаров. На первом этапе строительства поступления в бюджет общины будут составлять 8,6 млн. грн. в год, а впоследствии они вырастут до 12 млн грн в год.

Договор аренды земельного участка заключен на 25 лет, а общий объем инвестиций в проект составит 5 млрд грн.

Монтаж солнечной электростанции планируется весной 2026 года. Сейчас завершается проектирование, после чего инвестор приступит к монтажу и реализации первой очереди станции.

По мощности эта электростанция будет сравнима с Никопольской СЭС – одной из самых больших в Украине.

Об инвесторе

Инвестором выступает ООО "Черновцы Солар". Согласно данным Opendatbot, компания была основана 17 декабря 2024 г. с уставным капиталом 500 тыс. гривен.

Основным видом деятельности есть производство электроэнергии. Кроме того компания занимается передачей и распределением электроэнергии, строительством сооружений электроснабжения и телекоммуникаций, а также электромонтажными работами.

Владельцем ООО "Черновцы Солар" является компания "Кернел-Трейд" (Украина), а конечным бенефициарным владельцем - Андрей Михайлович Веревский, владеющий 100% уставного капитала.

