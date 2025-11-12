Германа Галущенка відсторонили від виконання обов’язків міністра юстиції через корупційний скандал: як він це коментує

Міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, Кабмін усунув від виконання обов'язків.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні вранці провели позачергове засідання уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції", – зауважила Свириденко.

Вона додала, що рішенням уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Реакція Галущенко

Сам Галущенко написав, що повністю погоджується з рішенням уряду.

"Потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", – підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, до парламенту подано проєкти постанов про звільнення колишнього міністра енергетики, а нині очільника Міністерства юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Ініціатором цих документів став нардеп Ярослав Железняк. Серед причин він вказує системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та звʼязки Галущенка із зрадником Андрієм Деркачем.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.