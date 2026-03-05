Запланована подія 2

Правительство Китая приказало крупнейшим НПЗ страны приостановить экспорт дизельного топлива и бензина

флаги КРН
Китай остановил экспорт горючего / Freepik

Пекин приказал крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам страны приостановить экспорт дизельного топлива и бензина. Это решение обусловлено эскалацией конфликта в Персидском заливе, что нарушило поставки сырой нефти из региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Заводам было предложено остановить подписание новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок. Ограничения относятся к компаниям "PetroChina Co.", "Sinopec", "CNOOC Ltd.", "Sinochem Group" и частному заводу "Zhejiang Petrochemical Co.". Исключение было сделано только для реактивного и бункерного топлива на таможенных хранилищах, а также для поставок в Гонконг и Макао.

Китай получает почти половину импорта нефти из Персидского залива, включая поставки из Ирана. После начала атак США и Израиля поступление сырья из этого региона практически остановилось. Аналогичные меры по сокращению переработки и остановке экспорта уже начали внедрять заводы в Японии, Индонезии и Индии.

Хотя Китай направляет большую часть топлива на внутренний рынок, остается третьим по объемам морским экспортером в Азии. Текущие действия Пекина отражают попытку приоритетно обеспечить собственные потребности в условиях углубления кризиса на Ближнем Востоке.

Напомним, поставки нефти из Ирака и Кувейта могут остановиться, индийский MRPL уже приостановил экспорт .

Автор:
Татьяна Ковальчук