Цены на топливо 10 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 10 марта 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 72,66 грн (+9 коп.) А-95 69,10 грн (+12 коп.) А-92 66,17 грн (+6 коп.) ДТ 72,92 грн (+1,33 грн) Газ 40,72 грн (+6 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 73,99 70,99 75,99 41,99 UPG 71,90 68,90 74,40 40,23 WOG 73,99 70,99 75,99 41,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 69,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 74,85 41,41 AMIC 70,63 67,91 71,20 40,54 БРСМ-Нафта 66,69 69,99 39,25

Напомним, что 10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.