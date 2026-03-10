- Категория
Цены на топливо 10 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 10 марта 2026 (вторник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|72,66 грн (+9 коп.)
|А-95
|69,10 грн (+12 коп.)
|А-92
|66,17 грн (+6 коп.)
|ДТ
|72,92 грн (+1,33 грн)
|Газ
|40,72 грн (+6 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|75,99
|41,99
|UPG
|71,90
|68,90
|74,40
|40,23
|WOG
|73,99
|70,99
|75,99
|41,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|69,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|74,85
|41,41
|AMIC
|70,63
|67,91
|71,20
|40,54
|БРСМ-Нафта
|66,69
|69,99
|39,25
Напомним, что 10 марта нефть начала дешеветь после достижения рекордных за последние три года отметок. Рынок успокоился на фоне заявлений президента США о близком конце войны на Ближнем Востоке, что развеяло страхи инвесторов по поводу длительной дестабилизации глобальных поставок.