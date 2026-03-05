В Румынии рассматривают снижение налогов, чтобы удержать розничные цены на топливо

Министерство энергетики Румынии рассматривает возможность снижения налогов на горючее, чтобы сдержать рост розничных цен. Основной целью является недопущение подорожания литра бензина или дизеля до 10 леев (почти 100 грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Причиной ценовых колебаний стала нестабильность на мировом рынке из-за военных действий в Иране и блокады Ормузского пролива. Министр энергетики Богдан Иван подтвердил, что при росте стоимости нефти до $120–130 за баррель, сценарий с ценой 10 леев становится вероятным. Для стабилизации ситуации правительство готовит варианты временного уменьшения акцизных пошлин.

"Мы делаем все возможное, чтобы этого избежать. Есть рабочие сценарии, над которыми мы работаем, включая возможное снижение акцизов на определенный период", — отметил Иван.

По состоянию на 5 марта 2026 на АЗС Бухареста зафиксировано очередное удорожание. Самый дешевый бензин на заправках Petrom стоит 8,2 лея, а на OMV – 8,28 лея. Стоимость премиального бензина на станциях OMV достигла 9,02 лея. Дизельное топливо стоит от 8,51 лея до 9,14 лея за литр премиум-класса.

Конфедерация уполномоченных операторов и перевозчиков Румынии (COTAR) выступает за немедленное снижение акцизов не менее чем вдвое. По данным ассоциации, действующий акциз на дизельное топливо в Румынии составляет 466 евро за 1000 литров. Это на 136 евро выше минимального уровня, установленного Европейским Союзом (330 евро за 1 000 л).

Транспортники отмечают, что снижение налогов необходимо для поддержки промышленности и сдерживания цен на продукты питания. В правительстве продолжается работа над расчетами эффективности такого шага.

Какая ситуация в Украине?

Что касается рынка Украины, то ажиотажный спрос на топливо на фоне новостей о конфликте в Иране и рисках для нефтяных поставок привел к резкому росту продаж на украинских АЗС. За последние несколько дней реализация через розничные сети увеличилась примерно на 50%, а на отдельных станциях этот показатель еще выше.

Несмотря на наличие достаточных запасов бензина и дизельного горючего в сетях, быстрое вымывание ресурса заставляет операторов ориентироваться на текущие высокие мировые котировки вместо расчета на предыдущие дешевые закупки.

Повышенный спрос и паника уже привели к росту цен по меньшей мере на 5 грн/л, хотя запасы топлива в сетях достаточно.

Напомним, из-за войны на Ближнем Востоке стремительно растут цены на горючее, но в Украине подорожание в полтора-два раза меньше, чем в Европе.