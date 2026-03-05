У Румунії розглядають зниження податків, щоб втримати роздрібні ціни на пальне

Міністерство енергетики Румунії розглядає можливість зниження податків на пальне, щоб стримати зростання роздрібних цін. Основною метою є недопущення подорожчання літра бензину чи дизеля до рівня 10 леїв (майже 100 грн).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Причиною цінових коливань стала нестабільність на світовому ринку через військові дії в Ірані та блокаду Ормузької протоки. Міністр енергетики Богдан Іван підтвердив, що за умови зростання вартості нафти до $120–130 за барель, сценарій з ціною 10 леїв стає ймовірним. Для стабілізації ситуації уряд готує варіанти тимчасового зменшення акцизних зборів.

"Ми робимо все можливе, щоб цього уникнути. Є робочі сценарії, над якими ми працюємо, включно з можливим зниженням акцизів на певний період", — зазначив Іван.

Станом на 5 березня 2026 року на АЗС Бухареста зафіксовано чергове здорожчання. Найдешевший бензин на заправках Petrom коштує 8,2 лея, а на OMV — 8,28 лея. Вартість преміального бензину на станціях OMV сягнула 9,02 лея. Дизельне пальне коштує від 8,51 лея до 9,14 лея за літр преміум-класу.

Конфедерація уповноважених операторів і перевізників Румунії (COTAR) виступає за негайне зниження акцизів щонайменше вдвічі. За даними асоціації, діючий акциз на дизельне пальне в Румунії становить 466 євро за 1 000 літрів. Це на 136 євро вище за мінімальний рівень, встановлений Європейським Союзом (330 євро за 1 000 л).

Транспортники наголошують, що зниження податків необхідне для підтримки промисловості та стримування цін на продукти харчування. В уряді наразі триває робота над розрахунками ефективності такого кроку.

Яка ситуація в Україні?

Щодо ринку України, то ажіотажний попит на пальне на тлі новин про конфлікт в Ірані та ризики для нафтових постачань призвів до різкого зростання продажів на українських АЗС. За останні кілька днів реалізація через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях цей показник є ще вищим.

Попри наявність достатніх запасів бензину та дизельного пального в мережах, швидке вимивання ресурсу змушує операторів орієнтуватися на поточні високі світові котирування замість розрахунку на попередні дешеві закупівлі.

Підвищений попит і паніка уже спричинили ріст цін щонайменше на 5 грн/л, хоча запаси палива в мережах вдосталь.

Нагадаємо, через війну на Близькому сході стрімко ростуть ціни на пальне, але в Україні подорожчання у півтора-два рази менше, ніж в Європі.