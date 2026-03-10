Запланована подія 2

Ціни на пальне у Румунії зросли на всіх АЗС: скільки коштують бензин і дизель

АЗС
У Румунії зросли ціни на пальне / Depositphotos

10 березня ціни на пальне в Румунії зросли приблизно на 0,15 лея (1,51 грн) за літр дизельного палива та на 0,10 лея (1 грн) за літр бензину. Подорожчання відбулося попри падіння світових цін на нафту після заяви Дональда Трампа про можливе швидке завершення війни на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Romania Journal.

На заправках Бухареста найнижча ціна на бензин зафіксована у мережі Petrom на рівні 8,30–8,32 лея за літр. У мережі OMV літр коштує 8,39 лея. Преміальний бензин на АЗС Lukoil та Petrom продається по 8,91 лея, у MOL Group — по 9,02 лея, а в OMV — по 9,12 лея.

Вартість дизельного пального є вищою за бензин. Стандартний дизель на Petrom коштує 8,75 лея за літр, на OMV — 8,82 лея. Ціни на преміальне дизельне пальне коливаються у межах 9,17–9,39 лея за літр. Кінцева вартість на конкретних АЗС залежить від експлуатаційних витрат кожної станції, тому ціни можуть відрізнятися навіть у межах однієї мережі.

Зміна вартості на заправках зазвичай відбувається із затримкою у 10–20 днів відносно коливань на міжнародних ринках. Це обумовлено циклами роботи нафтопереробних заводів та наявністю запасів палива. Протягом минулого тижня ціни на пальне зростали три дні поспіль, збільшившись загалом на 0,24 лея на бензин та 0,33 лея на дизель. Аналітики зазначають, що у разі продовження конфлікту на Близькому Сході ціна за літр пального може досягти 10 леїв.

Яка ситуація на АЗС в Україні?

Сьогодні в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне. Бензин марки А-95+ наразі коштує 72,66 грн за літр, що на 9 копійок більше за попередній показник. Вартість бензину А-95 зросла на 12 копійок і становить 69,10 грн за літр. Бензин марки А-92 подорожчав на 6 копійок, його актуальна ціна — 66,17 грн за літр.

Найбільш суттєва зміна відбулася у сегменті дизельного пального. Його ціна зросла на 1,33 грн, досягнувши позначки 72,92 грн за літр. Автомобільний газ також подорожчав на 6 копійок, і наразі його вартість на заправках становить 40,72 грн за літр.

Нагадаємо,Міністерство енергетики Румунії розглядає можливість зниження податків на пальне, щоб стримати зростання роздрібних цін. Основною метою є недопущення подорожчання літра бензину чи дизеля до рівня 10 леїв (майже 100 грн).

Автор:
Тетяна Ковальчук