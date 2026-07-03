Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 3 липня

Станом на 3 липня 2026 року в Україні дорожчають огірки, а ціни на помідори суттєво знизилися. Серед овочів борщового набору вартість картоплі, капусти, моркви та цибулі залишилася без змін.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 3 липня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 1 2 -1 6 грн + 0 % Картопля молода 1 3 -45 грн +0% Цибуля 18-20 грн +0% Морква 30 -35 грн + 0 % Капуста молода 20 -25 грн +0% Помідори 55 - 75 грн - 13,3 % Огірки 15 - 30 грн +25%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевш а молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевш і помідори

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 12-16 грн/кг, а молода картопля коштує 13-45 грн/кг. Загалом вартість картоплі на українському ринку зараз на 10% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас огірки подорожчали одразу на 25%, а вартість помідорів знизилася на 13,3%.

Низькі ціни встановилися на кабачки – 15-25 грн/кг, а баклажани коштують 95-105 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.