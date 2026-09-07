В Украине резко выросли цены на огурцы: сколько стоит килограмм

На украинском рынке дорожают тепличные огурцы. Цены растут из-за высокого спроса на фоне сокращения предложения этих овощей на внутреннем рынке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает EastFruit.

Причины подорожания

По словам операторов рынка, восходящий ценовой тренд обусловлен сразу несколькими факторами.

Прежде всего, это следствие сокращения предложения продукции открытого грунта из местных хозяйств. Кроме того, к уборке урожая огурца второго оборота пока приступили не все тепличные комбинаты.

Какие цены на огурцы

Пока украинские тепличные комбинаты декларируют цены на огурцы в пределах 30-55 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом сегодня тепличный огурец на рынке Украины обходится в среднем на 44% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики отмечают, что многие участники рынка не исключают возможности дальнейшего подорожания этой продукции из-за активного спроса.

Напомним, в Украине возобновилось снижение цен на тепличные помидоры. В большинстве регионов благоприятные погодные условия ускорили уборку почвенных овощей, что увеличило предложение и превысило спрос.

Прогноз цен на овощи

Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в сентябре — первой половине октября рынок может ощущать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.

В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка будет постепенно исчезать картофель хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.

Поэтому разница в цене между картофелем сразу после сбора и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.

В общем , ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение огурцов и томатов почвы и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к удорожанию.