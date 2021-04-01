Новый всплеск коронавируса: за сутки COVID-19 выявили у 17,5 тысяч украинцев

По состоянию на 1 апреля, в Украине зарегистрировано 17 569 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, среди заболевших — 813 детей и 486 медработников.

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Степанов отметил, что за прошедшие сутки в Украине госпитализировано 5 160 человек, зафиксирован 421 летальный случай и выздоровели от этой болезни 9 602 человека.

В то же время, за указанный период проведено 132 759 тестирований, в том чмсле, методом ПЦР — 59 803, методом ИФА — 22 276, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 50 680.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 1691737 человек, выздоровело 1 323 083 пациентов и 33 246 человек умерло.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и

Житомирской (1037) областях.

За сутки в Украине привито от COVID-19 17170 человек. С начала прививочной кампании привито 248 736 человек, из них получили 1 дозу — 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 1150 случаев/1720 прививок;

Винницкая область — 849 случаев/690 прививок;

Волынская область — 490 случаев/460 прививок;

Днепропетровская область — 974 случая/1 180 прививок;

Донецкая область — 484 случая/470 прививок;

Житомирская область — 1 037 случаев/780 прививок;

Закарпатская — 651 случай/520 прививок;

Запорожская область — 627 случаев/820 прививок;

Ивано-Франковская область — 458 случаев/838 прививок;

Киевская область — 962 случая/630 прививок;

Кировоградская область — 203 случая/650 прививок;

Луганская область — 232 случая/360 прививок;

Львовская область — 1 141 случай/1073 прививки;

Николаевская область — 327 случаев/1 040 прививок;

Одесская область — 1305 случаев/520 прививок;

Полтавская область — 812 случаев/940 прививок;

Ровенская область — 665 случаев/370 прививок;

Сумская область — 773 случая/680 прививок;

Тернопольская область — 741 случай/430 прививок;

Харьковская область — 620 случаев/820 прививок;

Херсонская область — 269 случаев/110 прививок;

Хмельницкая область — 1 142 случая/420 прививок;

Черкасская область — 605 случаев/979 прививок;

Черновицкая область — 442 случая/370 прививок;

Черниговская область — 610 случаев/300 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки.

На 31 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 387 611 человек.

Напомним, по по состоянию на 31 марта 2021 года зафиксировано 11 тысяч 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.