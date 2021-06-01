Перерасчет пенсий, ограничения на дорогах и возврат больничных: чего ждать от июня

С началом лета в Украину пришло законодательное затишье — по данным сайта Верховной Рады в июне вступает в силу очень мало новых законов. Большая часть, в том числе о запуске рынка земли и финансовом лизинге, запланирована на июль. Однако в первый месяц сезона украинцев все равно ждет достаточно новинок, среди которых возобновление больничных и льготная растаможка авто на иностранных номерах.

Корреспондент Delo.ua собрал все ключевые новшества, которых стоит ждать в этом месяца.

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Начнется месяц с перерасчета пенсий. Он обычно проходится на апрель, но в этот раз работающим пенсионерам выплаты пересчитают 1 июня, а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом. По словам руководителя главного управления Пенсионного фонда в Киеве Ларисы Дзядевич, сумму пересчитают если человек после назначения пенсии проработал два полных года. Или если он проработал меньше 24 месяцев, а сама пенсия была назначена менее двух лет назад.

Перерасчет произойдет автоматически. Перенос сроков связан изменениями в Налоговом кодексе, а также в законе о сборе и учете Единого взноса на общеобязательное пенсионное страхование — в 2021 году отчетность подается ежеквартально, а не ежемесячно. Напомним также, по последним данным ПФУ в Украине 11,3 млн пенсионеров. При этом на начало прошлого года из них работало около 2,6 млн, а на начало 2021-го — 2,7 млн.

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С 1 июня упростится порядок присоединения к электросетям. В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отмечают, что среди ключевых изменений — введение публичных договоров о присоединении. На сайте регулятора говорится, что они сделают "невозможным навязывание операторами систем распределения дополнительных условий заказчикам при заключении договора о присоединении". В частности, нельзя будет увеличивать срок предоставления услуги, изменять условия договора и порядок оплаты стоимости услуги по присоединению.

К томе же, все операторы теперь будут обязаны обнародовать на собственном сайте редакцию договора как о стандартном, так и нестандартном присоединении.

"На сегодня идеология меняется кардинально. Договор — публичный, его подписание осуществляется путем авансового платежа, фиксированная оплата. Любые другие изменения в этом договоре — это отдельное действие оператора систем распределения или потребителя, которое должно быть осмыслено и, соответственно, оценено с последствиями. Никакого навязывания на этапе заключения договора быть не может", — отметил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Первого числа вступят в силу и сезонные изменения правил пользования дорогами общего пользования для водителей крупногабаритного транспорта. Ограничения будут действовать в светлое время суток при температуре свыше +28 градусов. Они коснутся транспорта с фактическим весом свыше 24 тонн и тех авто, нагрузкой на ось у которых больше 7 тонн. Вводятся сезонные ограничения чтобы сохранить дороги.

В "Укравтодоре" предлагают крупногабаритному транспорту переждать жару на специальных площадках временной стоянки, возле объектов дорожного сервиса и TIR-паркингах. Однако в службе отмечают, что ограничения не будут действовать на транспорт, который: перевозит опасные и быстро портящиеся грузы; живых животных и птиц; связанный с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

На 3 июня запланировано заседания Конституционного суда Украины, где будет рассматриваться конституционность открытия рынка земли. Как отмечается в повестке дня, КСУ получил сразу два представления. Одно от 48 народных депутатов, которые хотят проверить закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". А второе еще от 53 парламентариев — оно касается конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения". При этом открытой будет только часть пленарного заседания.

В июне также стартует очередной льготный период для легализации автомобилей на иностранной регистрации — он продлится с 15 июня до 11 ноября. В частности, под льготные ставки попадут легковые авто возрастом от 5 до 15 лет (но экостандарт должен быть не ниже "Евро-2"), а также грузовики с полной массой до 3,5 тонны и возрастом от 5 до 11 лет (не ниже "Евро-5"). Право на льготную растаможку получит транспорт, который по состоянию на 31 декабря 2020 года находился в реестре Государственной таможенной службе в режиме "транзит" или "временный ввоз".

Сумма растаможки будет состоять из затрат на получение документов о праве собственности, снятия с учета в другой стране, стоимости услуг брокера и сертификации. Кроме того, в нее войдет сбор за первую регистрацию транспорта (от 3 до 5% от стоимости машины) и оплата услугу сервисных центров МВД по регистрации (выдача "техпаспорта" и госномеров).

Также в июне начнет восстанавливаться международное сообщение. В частности, лоукостер WizzAir анонсировал запуск четырех маршрутов из Львова: 11 июня — Львов-Варшава (Польша), 12 июня — Львов-Неаполь (Италия), 13 июня — Львов-Познань (Польша) и Львов-Мемминген (Германия). Частота рейсов по маршруту Львов-Варшава составит три в неделю, на остальных — два раза в неделю. Стоимость будет колебаться в районе 15−25 евро. Однако стоит учесть, что эти страны Европейского союза сегодня пока закрыты для украинских туристов.

Впрочем, уже с 18 июня авиакомпания Международные авиалинии Украины возобновляет авиасообщение с Польшей. Перелеты будут происходить каждый вторник, пятницу и воскресенье по маршруту Киев-Варшава-Киев. Цена билета Киев-Варшава начинается с 908 гривен, а Варшава- Киев с 29 евро в одну сторону.

Обещают восстановить железнодорожное сообщение и в "Укрзализныци". "У нас есть замечательная новость: в июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", — отмечается в сообщении пресс-службы "УЗ".

В конце месяц, 30 июня, вступит в силу закон, который предусматривает возобновление права на выплату больничных. Напомним, что 31 декабря 2020 года вступил в силу закон "О реабилитации в сфере здравоохранения", по которому из списка страховых случаев исключался основной — "временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве". Однако позже Верховная Рада приняла закон о возвращении выплат, а президент Владимир Зеленский подписал его 29 апреля.

"Из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек. Закон исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи", — отметили в пресс-службе президента.

Наконец, с 1 июня для всех пользователей сервиса YouTube, в том числе и для украинцев, изменятся правила пользования. В частности, сервис будет вставлять рекламу во все видеоролики. В обновленных правилах говорится, что пользователи предоставляют YouTube право монетизировать контент в сервисе и такая монетизация может включать показ рекламы в самом контенте или рядом с ним, а также взимания платы с пользователей за доступ к нему. Отмечается также, что с 1 июня 2021 года все выплаты, которые пользователь имеет право получать от YouTube по другим соглашениям, можно считать начислением роялти и в случае законного требования, Google будет удерживать налоги с этих выплат.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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