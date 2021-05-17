Энергетика 10 минут назад

В Украине с июня упрощаются условия присоединения к электросетям

Среди прочего вводятся публичные договоры на присоединение и уменьшается количество документов для заполнения потребителем

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С 1 июня вступает в силу ряд новых изменений в Кодекс систем распределения, которые упрощают процедуру присоединения к сетям распределительных компаний.

Об этом рассказал на брифинге член Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко, передает ExPro Consulting.

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Так, все договоры на присоединение становятся публичными, то есть типовым и такими, которые подписываются присоединяющимся потребителем автоматически — путем внесения авансового платежа. Ныне же договоры являются индивидуальными.

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"На сегодня идеология меняется кардинально. Договор — публичный, его подписание осуществляется путем авансового платежа, фиксированная оплата. Любые другие изменения в этом договоре — это отдельное действие оператора систем распределения или потребителя, которое должно быть осмыслено и, соответственно, оценено с последствиями. Никакого навязывания на этапе заключения договора быть не может", — отметил Коваленко.

Также регулятор уменьшает пакет документов, которые должен подавать ОСР потребитель для присоединения своего оборудования. В частности, уже не нужно будет подавать копии документов, подтверждающих право собственности и делать копирование топографо-геодезического плана (места размещения объектов потребителя).

"Эти документы уже предоставлять не надо, вместо этого нужно указывать значение данных электронных реестров от расположения точки присоединения. Все остальное должен сделать сам ОСР", — пояснил член НКРЭКУ.

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При этом с 1 июня больше не нужно согласование у ОСР проектов внутреннего электроснабжения напряжением ниже 27,5 кВ.

Регулятор также обязал ОСР вести на свои сайтах отдельный раздел о присоединении к сетям и постоянно обновлять информацию в нем. Также распределительные компании должны будут вести отдельный публичный реестр присоединения.

Источник фото: Depositphotos

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