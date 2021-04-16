Энергетика 1 час назад

Рада одобрила сертификацию "Укрэнерго" для интеграции энергосистемы с Европой

Закон позволит упростить процедуру экспорта-импорта электроэнергии между Украиной и странами Евросоюза

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Верховная Рада 15 апреля приняла закон о сертификации оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator).

За соответствующий законопроект №3364-1-д проголосовали 296 депутатов, против — никто. Среди голосовавших — представители всех фракций и групп парламента, кроме "Оппозиционной платформы — За жизнь".

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Как отмечает сама "Укрэнерго", после вступления в силу она получит возможность подать в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, документы для сертификации, что является обязательным условием интеграции объединенной энергосистемы Украины к сети континентальной Европы ENTSO-E.

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"Мы очень благодарны всем, кто приложил усилия для принятия законопроекта. Это была тяжелая, но очень важная работа, позволяющая нам стать на шаг ближе к интеграции c ENTSO-E", — отметил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

В компании также подчеркнули, что в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению в него были добавлены нормы, позволяющие внедрять совместные аукционы по распределению пропускной способности межгосударственных сечений между Украиной и соседними операторами зоны ENTSO-E, что существенно упростит экспорт/импорт электроэнергии в Европу.

Отмечается, что это обеспечит беспрепятственный доступ всех участников рынка к пропускной способности межгосударственных сечений, минимизирует количество процедур, необходимых для обеспечения межгосударственной торговли электроэнергией и значительно ускорит их прохождение.

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Как ожидает "Укрэнерго", эти меры создадут условия для максимальной конкуренции между производителями и импортерами электроэнергии и формирования справедливой рыночной цены на нее.

"Кроме того, внедрения совместных аукционов позволит решить проблему с взиманием платы за услуги по передаче при экспорте электроэнергии. Это очень важно для обеспечения финансовой стабильности оператора системы передачи, поскольку сейчас по этому вопросу продолжается ряд судебных споров между ОСП и экспортерами электроэнергии", — подчеркивает компания.

В то же время после внедрения совместных аукционов "Укрэнерго" получит возможность компенсировать расходы на услуги по передаче при экспорте электроэнергии в соответствии с механизмом ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation), который действует в странах ENTSO-E.

В свою очередь, как сообщил в своем Telegram-канале автор законопроекта Андрей Герус ("Слуга народа"), принятый документ также вводит ограничение/запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси (в связи с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС).

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Кроме того, вводится обязанность генерирующих компаний, которые находятся в коммунальной собственности, продавать электроэнергию исключительно через конкурентные аукционы.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская энергосистема должна синхронизироваться с европейской в течение следующих трех лет.

Отметим также, что Герус с рядом других депутатов в марте внесли в Раду законопроект, которым предложили разрешить НКРЭКУ до конца 2021 ограничивать либо запрещать импорт электроэнергии из России. Пока он не рассматривался.

Источник фото: Depositphotos

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