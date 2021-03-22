Доля электроэнергии из России и Беларуси составила 0,15% от потребления Украины в 2020-м

В 2020 году Украина импортировала 0,2 млрд кВт-ч электроэнергии из России и Беларуси, что составило 0,15% от общего потребления сраны.

Об этом сообщил глава комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем Telegram-канале.

"Импорт в Украину осуществляется в периоды пикового потребления (отопительный сезон), и не осуществлялся в теплое время года, выходные и праздничные дни", — написал он в мессенджере.

Напомним, Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России, с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-ч каждый час. С 21:00 по 23:00 — по 100 МВт-ч каждый час.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с РФ и Беларусью.

С 1 января 2021 года утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которое отменяло результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с РФ и Беларусью в 2020 году.

Это произошло в соответствии с положениями закона о рынке электроэнергии: полномочия Комиссии по аннулированию аукционов по доступу к межгосударственным сечениям со странами — не членами Энергосообщества ограничивались 2020 годом.

Как сообщалось, Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг временно ограничивать либо запрещать импорт электроэнергии из России.