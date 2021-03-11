Раде предлагают запретить импорт электроэнергии из России

Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг временно ограничивать либо запрещать импорт электроэнергии из России.

Соответствующий законопроект №5208 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно мер по усилению энергетической независимости Украины" зарегистрировали на сайте парламента.

Известно, что авторами этого документа являются народные депутаты Андрей Герус, Даниил Гетманцев, Никита Потураев и 42 других депутата преимущественно из фракции монобольшинства "Слуга народа".

Как отмечается, авторы предлагают до конца 2021 года разрешить НКРЭКУ ограничивать либо запрещать импорт электроэнергии из РФ.

Кроме того, инициируется введение спецпошлины на импорт из России дизеля, сжиженного газа, бензина, угля всех марок (марка Г, антрацит, постный, коксующийся). При этом размер спецпошлины не уточняется.

Указано, что соответствующие законопроекты, в случае вступления в силу инициативы в трехмесячный срок, должно разработать правительство.

Причем деньги, полученные от спецпошлин, авторы законопроекта предлагают направить на выплаты по "зеленому тарифу". Соответствующую иницативу, в случае поддержки предложения депутатов, также должен разработать Кабмин.

Напомним, в начале февраля 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. По словам председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса, Украина импортирует российскую электроэнергию с целью демонополизации и диверсификации рынка.

"Очень важно, чтобы происходила диверсификация и демонополизация рынка. Когда у нас будет много различных ресурсов, в Украине будет более сильная энергетическая безопасность. Украина будет более надежна с точки зрения обеспеченности электрической энергией. Много укоров есть, что импорт влияет на энергетическую безопасность. Он не влияет, потому что он составляет менее 5%. Такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность", — уверял тогда нардеп.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" заявлял, что Украина планирует отрезаться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси.