КСУ закрыл дело об ограничениях на прием больных во время карантина по Covid-19

Большая палата Конституционного суда на закрытой части пленарного заседания 25 мая решила закрыть производство по делу о конституционности ряда ограничений в рамках карантина из-за эпидемии Covid-19, предусмотренных постановлением Кабинета министров №641 от 22 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении КС.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на КС, основанием для закрытия конституционного производства стала утрата действия соответствующего пункта постановления правительства.

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Напомним, что суд должен был оценить соответствие Конституции подпункта 17 пункта 10 постановления №641, которым было запрещено проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда случаев (осложненной беременности, родов, помощи больных раком в спецучреждениях, паллиативной медпомощи, плановой помощи в медучреждениях национального уровня, а также помощи в случае риска для жизни пациента).

Данное представление 48 нардепов было внесено в КС 23 ноября. Уполномоченным представителем этой группы депутатов являлся Александр Дубинский (на то время представлял фракцию "Слуга народа", впоследствии был исключен из нее).

При этом помимо указанного подпункта, депутаты обжаловали ограничения для бизнеса при карантине выходного дня. Однако КС еще в начале декабря отказал им в открытии производства по этой части конституционного представления.

Отметим, что пункт 10 указанного постановления Кабмина утратил силу на основании постановления Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года.