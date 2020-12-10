КСУ отказался оценивать ограничения для бизнеса при карантине выходного дня

Большая палата Конституционного суда отказала в открытии производства по конституционному представлению 48 депутатов Верховной Рады о соответствии Основному закону положений постановления Кабинета министров об установлении карантина из-за заболеваемости Covid-19 от 22 июля с его последующими изменениями от 11 ноября, которые касались ограничений предпринимательской деятельности во время карантина выходного дня.
Об этом говорится в сообщении суда о результатах его заседания 10 декабря. В свою очередь, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник сообщает, что основанием для отказа в открытии производства по этому вопросу стал тот факт, что оспариваемые положения постановления утратили свое действие.
Напомним, что в постановлении был указан срок указанных ограничений — с 14 по 30 ноября. Кабмином они продлены не были, поэтому КС и счел, что оценивать их сейчас уже нет смысла.
Источник агентства указал, что по конституционности других карантинных ограничений, которые указываются авторами представления, производство все же открыто.
Напомним, что авторы представления, помимо ограничений предпринимательства, оспорили и запрет медучреждениям на плановую госпитализацию пациентов во время карантина.
Данное представление 48 нардепов было внесено в КС 23 ноября. Уполномоченным представителем этой группы депутатов является Алексадр Дубинский ("Слуга народа").