Политика и экономика 50 минут назад

КСУ отказался оценивать ограничения для бизнеса при карантине выходного дня

В то же время дело о конституционности запрета на плановую госпитализацию во время карантина суд все же открыл

Фото: пресс-служба КС Фото: пресс-служба КС
Фото: пресс-служба КС

Большая палата Конституционного суда отказала в открытии производства по конституционному представлению 48 депутатов Верховной Рады о соответствии Основному закону положений постановления Кабинета министров об установлении карантина из-за заболеваемости Covid-19 от 22 июля с его последующими изменениями от 11 ноября, которые касались ограничений предпринимательской деятельности во время карантина выходного дня.

Об этом говорится в сообщении суда о результатах его заседания 10 декабря. В свою очередь, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник сообщает, что основанием для отказа в открытии производства по этому вопросу стал тот факт, что оспариваемые положения постановления утратили свое действие.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, что в постановлении был указан срок указанных ограничений — с 14 по 30 ноября. Кабмином они продлены не были, поэтому КС и счел, что оценивать их сейчас уже нет смысла.

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Источник агентства указал, что по конституционности других карантинных ограничений, которые указываются авторами представления, производство все же открыто.

Напомним, что авторы представления, помимо ограничений предпринимательства, оспорили и запрет медучреждениям на плановую госпитализацию пациентов во время карантина.

Данное представление 48 нардепов было внесено в КС 23 ноября. Уполномоченным представителем этой группы депутатов является Алексадр Дубинский ("Слуга народа").

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