Транспорт 40 минут назад

Украинский лоукостер "Роза ветров" открывает новый внутренний авиамаршрут

Новый авиарейс из Киева в Кривой Рог запустят с 9 июня

Фото: Facebook/Windrose Фото: Facebook/Windrose
Фото: Facebook/Windrose

15 мая украинская авиакомпания Windrose открыла продажи билетов на новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог, а также опубликовала расписание полетов.

Как информирует Avianews, новый маршрут запустят с 9 июня.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Из Киева в Кривой Рог авиакомпания будет летать три раза в неделю. Самолет будет вылетать из киевского аэропорта Борисполь в 20:35 по понедельникам, средам и четвергам.

Вылеты из Кривого Рога запланированы на 07:00 по вторникам, четвергам и пятницам. Время в пути составит 1 час 20 минут.

Расписание рейсов Киев — Кривой рог — Киев:

– Киев 20:35 → Кривой Рог 21:55, понедельник, среда, четверг;

– Кривой Рог 07:00 → Киев 08:15, вторник, четверг, пятница.

Читайте также:
Украинские авиакомпании SkyUp и Windrose получили права на четыре новых маршрута

При этом, Windrose не указала, какие самолеты будет использовать на новом региональном маршруте. Как правило, авиарейсы по Украине авиакомпания совершает на 48-местных реактивных самолетах Embraer 145 или турбовинтовых 72-местных ATR-72.

Скорость первого типа самолета составляет 833 км/час, скорость второго — 460 км/час. В издании отмечают, что из-за этого реальное время в пути может отличаться на 20 — 30 минут в зависимости от того, какой авиалайнер полетит.

Ранее сообщалось, что в июне авиакомпания Windrose airlines запускает регулярные авиарейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог. 

Напомним, 7 февраля этого года эта авиакомпания прекратила выполнение рейсов по маршруту Киев — Скопье.

Первый рейс в Скопье был запущен 6 декабря 2020 года, тогда же начались полеты и в Белград, а чуть ранее — в Подгорицу.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Медведчука могут обменять на украинских политзаключенных Кремля — глава СНБО
Медведчука могут обменять на украинских политзаключенных Кремля — глава СНБО
Япония предоставит $4,5 млн для поддержки и восстановления Донбасса
Япония предоставит $4,5 млн для поддержки и восстановления Донбасса
Украина строит цифровую телесеть для борьбы с информационной агрессией — Госспецсвязи
Украина строит цифровую телесеть для борьбы с информационной агрессией — Госспецсвязи
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Министры Криклий и Петрашко подали в отставку

  3. ХАМАС нанес новые удары по Израилю (ВИДЕО)

  4. "Нафтогазу" и набсовету Кабмин не поставил конкретных целей, а должен был", — Павел Кухта

  5. Премьер потребовал уволить министра здравоохранения Степанова

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...