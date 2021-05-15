Украинский лоукостер "Роза ветров" открывает новый внутренний авиамаршрут

15 мая украинская авиакомпания Windrose открыла продажи билетов на новый внутренний рейс из Киева в Кривой Рог, а также опубликовала расписание полетов.

Как информирует Avianews, новый маршрут запустят с 9 июня.

Из Киева в Кривой Рог авиакомпания будет летать три раза в неделю. Самолет будет вылетать из киевского аэропорта Борисполь в 20:35 по понедельникам, средам и четвергам.

Вылеты из Кривого Рога запланированы на 07:00 по вторникам, четвергам и пятницам. Время в пути составит 1 час 20 минут.

Расписание рейсов Киев — Кривой рог — Киев:

– Киев 20:35 → Кривой Рог 21:55, понедельник, среда, четверг;

– Кривой Рог 07:00 → Киев 08:15, вторник, четверг, пятница.

Читайте также: Украинские авиакомпании SkyUp и Windrose получили права на четыре новых маршрута

При этом, Windrose не указала, какие самолеты будет использовать на новом региональном маршруте. Как правило, авиарейсы по Украине авиакомпания совершает на 48-местных реактивных самолетах Embraer 145 или турбовинтовых 72-местных ATR-72.

Скорость первого типа самолета составляет 833 км/час, скорость второго — 460 км/час. В издании отмечают, что из-за этого реальное время в пути может отличаться на 20 — 30 минут в зависимости от того, какой авиалайнер полетит.

Ранее сообщалось, что в июне авиакомпания Windrose airlines запускает регулярные авиарейсы в Ужгород, Черновцы и Кривой Рог.

Напомним, 7 февраля этого года эта авиакомпания прекратила выполнение рейсов по маршруту Киев — Скопье.

Первый рейс в Скопье был запущен 6 декабря 2020 года, тогда же начались полеты и в Белград, а чуть ранее — в Подгорицу.