"Укравтодор" подписал меморандум с компанией Bechtel по реализации окружной дороги Киева

Государственное агентство автомобильных дорог Украины и американская компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проектов строительства окружной дороги вокруг Киева (КОД).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, между "Укравтодором" и компанией Bechtel подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в направлении реализации этого проекта.

"Киевская окружная дорога — это мегапроект "Укравтодора", предусматривающий сооружение полукольца общей протяженностью около 150 км", — говорится в сообщении.

Предполагается, что проект поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев — Ковель, М-06 Киев — Чоп, М-05 Киев — Одесса и Н-01 Киев — Знаменка.

Далее окружная дорога должна объединить автомобильные дороги Н-08 Борисполь — Мариуполь и М-03 Киев — Харьков и обход города Бровары.

Известно, что Bechtel Overseas Corporation была основана в 1898 году и сейчас является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах на семи континентах.

При этом Bechtel специализируется на инфраструктуре, ядерной, безопасности и экологической областях, а также оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов.

Напомним, в конце февраля 2021 года "Укравтодор" обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением передать в сферу управления агентства объект незавершенного строительства "Подольско-Воскресенский мостовой переход через реку Днепр в Киеве" для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.

Кличко же на это предложение ответил достаточно резко, заявив, что "государственной структуре следует не заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост".