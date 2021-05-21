Политика 10 минут назад

Кабмин назначил временного руководителя "Укравтодора"

Временное исполнение обязанностей главы "Укравтодора" возложено на первого заместителя руководителя компании Евгения Кузькина

Александр Кубраков и Евгений Кузькин. Фото: "Укравтодор" Александр Кубраков и Евгений Кузькин. Фото: "Укравтодор"
Александр Кубраков и Евгений Кузькин. Фото: "Укравтодор"

Правительство возложило на Евгения Кузькина временное исполнение обязанностей главы "Укравтодора".

Об этом говорится в распоряжении №488-р от 21 мая, опубликованном на сайте Кабинета министров.

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Известно, что Кузькин до этого работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который возглавил Мининфраструктуры.

Согласно распоряжению, Кузькина назначили временным исполняющим обязанности главы ведомства "до назначения в установленном порядке главы "Укравтодора".

Ранее Верховная Рада поддержала назначение председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 народных депутата.

Кубраков возглавил ведомство вместо Владислава Криклия.

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В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что после отставки экс-министры экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности, в частности, Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Кандидатуры их преемников стали известны еще на прошлой неделе, когда Криклий и Петрашко подали в отставку, а представление на увольнения Степанова внес в парламент премьер-министр, но официально представления на назначение Виктора Ляшко, Александра Кубракова и Алексея Любченко министрами здравоохранения, инфраструктуры и экономики были внесены 19 мая.

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