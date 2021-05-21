Кабмин назначил временного руководителя "Укравтодора"

Правительство возложило на Евгения Кузькина временное исполнение обязанностей главы "Укравтодора".

Об этом говорится в распоряжении №488-р от 21 мая, опубликованном на сайте Кабинета министров.

Известно, что Кузькин до этого работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который возглавил Мининфраструктуры.

Согласно распоряжению, Кузькина назначили временным исполняющим обязанности главы ведомства "до назначения в установленном порядке главы "Укравтодора".

Ранее Верховная Рада поддержала назначение председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 народных депутата.

Кубраков возглавил ведомство вместо Владислава Криклия.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что после отставки экс-министры экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности, в частности, Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, а также Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Кандидатуры их преемников стали известны еще на прошлой неделе, когда Криклий и Петрашко подали в отставку, а представление на увольнения Степанова внес в парламент премьер-министр, но официально представления на назначение Виктора Ляшко, Александра Кубракова и Алексея Любченко министрами здравоохранения, инфраструктуры и экономики были внесены 19 мая.