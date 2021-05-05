Кабмин предоставил "Укравтодору" госгарантии на 10 млрд грн в 2021 году

Кабинет министров предоставил Госагентству автомобильных дорог Украины государственные гарантии на 10 млрд грн в 2021 году, утвердив перечень проектов, на реализацию которых могут привлекаться средства под эти гарантии в счет увеличения объемов строительства новых дорог и реконструкции. Об этом говорится в постановлении правительства №442 от 28 апреля.

Согласно документу, "Укравтодор" может привлекать займы под эти госгарантии на срок до 15 лет, а условия займа, в том числе процентная ставка, будут определяться в кредитном договоре или в решении об эмиссии облигаций по согласованию с Министерством финансов.

Этим же постановлением правительство внесло изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования госзначения на 2018-2022 годы

Согласно документу, в этом году бюджетное финансирование программы сократится до 72,81 млрд грн (ранее планировалось снижение до 56,81 млрд грн) с 96,03 млрд грн в 2020 году, а в 2022 году оно снизится до 47,65 млрд грн.

С учетом других источников финансирование в этом году будет уменьшено до 101,25 млрд грн (ранее планировалось снижение до 85,25 млрд грн) с прошлогодних 115,74 млрд грн. В 2022 году предусмотрено сокращение программы до 92,86 млрд грн. При этом прописано увеличение финансирование от инвесторов до 39,02 млрд грн (24,04 млрд грн в 2020 и 12,93 млрд грн в прошлом году).

Также обновленная программа предусматривает увеличение строительства новых дорог госзначения в этом году до 51,45 км (ранее предусматривалось 36,5 км) против 30,9 км в прошлом году. В 2022 году их запланировано построить 194,8 км.

Кроме того, предусмотрена реконструкция в этом году 130,5 км дорог госзначения (ранее указывалось 123,7 км) против со 49,5 км в прошлом и 201,6 км в следующем.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", в 2020 году Кабмин предоставлял "Укравтодору" госгарантии на 23,5 млрд грн: в частности, также 28 апреля прошлого года Госагентство получило госгарантии на 19,27 млрд грн, 18 декабря — на 1 млрд грн, 22 декабря на 2,25 млрд грн и 1 млрд грн.

"Укравтодор" разместил 12-месячные облигации на сумму 5,78 млрд грн в апреле прошлого года, на 5,08 млрд грн в июне и на 3,5 млрд грн в ноябре. Суммарно от размещения этого типа облигаций госагентство привлекло 14,36 млрд грн. Помимо того, в августе "Укравтодор" разместил трехлетние облигации на сумму 2,87 млрд грн, а в ноябре — пятилетние на 2 млрд грн.

12-месячные облигации выкупил Укрэксимбанк: на 5,782 млрд под 10,5% на один год, 5,081 млрд под 9,99% на два года и 2,872 млрд под 9,99% на три года.

В декабре госагентство привлекло 4,25 млрд от трех госбанков: по 1 млрд грн от Укргазбанка и Укрэксимбанка, а также 2,25 млрд от Ощадбанка.

Напомним, в частности, что на "Большую стройку" Харьковской объездной потратят 1,8 млрд грн.