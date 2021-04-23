Транспорт 20 минут назад

На "Большую стройку" Харьковской объездной потратят 1,8 млрд гривен

Объездная Харькова была одной из первых кольцевых дорог в СССР. Она была построена еще в семидесятых годах 20 века

На "Большую стройку" Харьковской объездной потратят 1,8 млрд гривен На "Большую стройку" Харьковской объездной потратят 1,8 млрд гривен

В 2021-2022 годах объездную дорогу Харькова, имеющую общую протяженность 82,7 км, в ходе программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтируют на наиболее поврежденных участках, составляющих 58 км. В настоящее время объездная Харькова пришла в полную негодность, из-за чего транзитные потоки вынуждены идти через весь город.

О планах по ремонту и текущих работах на объездной в блоге на Liga.net пишет глава Укравтодора Александр Кубраков.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, объездная Харькова стала одной из первых кольцевых дорог в СССР. Она была построена в 1970-х годах, а последний ремонт на ней был проведен перед Чемпионатом Европы по футболу 2012 года. Однако при проведении ремонта не была усилена дорожная основа, что стало причиной практически полного разрушения дороги.

На восстановление объездной государство выделило 1,8 млрд гривен и работы уже ведутся на трех наиболее поврежденных участках: от пгт Песочин до Белгородской развязки, от Белгородской развязки до Роганского массива и от Роганского массива до пгт Безлюдовка (подъезд к Международному аэропорту "Харьков").

Здесь подрядные организации "Автомагистраль-Юг" и "Славдорстрой" в ходе ремонта должны будут капитально обновить покрытие с соблюдением всех технологических норм по толщине, устройству качественного водоотведения и укреплению обочин.

В целях улучшения безопасности и разгрузки трафика на ряде перекрестков и полосах на подъем будут достроены дополнительные переходно-скоростные полосы.

Отремонтируют также мосты и путепроводы, установят новые автомобильные знаки, барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку. Будут установлены новые автобусные остановки.

Кольцевая Харькова, как объяснил Кубраков, состоит из отрезков 5 различных трасс: М-03 Киев — Харьков — Довжанский, М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, Р-78 Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка и 2 подъездов к аэропорту "Харьков" со стороны Довжанского и Киева.

"Географически участки ремонта охватят северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточные части кольцевой дороги. Ремонт оставшейся трети — перспектива будущих лет", — написал глава Укравтодора.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что восстановление дорог местного значения является приоритетным для Украины в 2021 году.

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