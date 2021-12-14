Национализация "ПриватБанка": апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского

Шестой апелляционный административный суд 13 декабря отменил решение Окружного админсуда Киева, который в 2019 году удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил решение о национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Кроме того, суд закрыл производство по делу. Поэтому решение апелляционного суда нельзя обжаловать.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd против Нацбанка и Кабмина о неправомерности национализации ПриватБанка. До национализации кипрская компания была владельцем 16,7 % акций банка.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой палаты Верховного пуда по делу № 826/20221/16 решение Национального банка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

С тех пор бывшие собственники, бизнесмены, которых государство считает аффилированными с собственниками лицами, и государство судятся в судах различных стран, выясняя справедливость различных аспектов национализации финучреждения.

Так, Хозяйственный суд Киева 1 ноября признал недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура Bail-in) и вынес решение в пользу компании Коломойского.

12 октября Северный апелляционный суд возобновил производство в деле о национализации ПриватБанка по иску экс-акционера Александра Дубилета.