Касса для Коломойского: хватит ли экс-владельцу ПриватБанка денег, чтобы оплатить чек от государства на $2 миллиарда

30 июля стало известно о победе государственного ПриватБанка в многомиллиардном долговременном судебном процессе против бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Высокий суд Лондона признал, что эти два человека незаконно присвоили почти $2 млрд банка с помощью "очень сложной схемы перекредитования".

Примечательно, что главный судья по делу установил, что Коломойский "кажется, считал себя выше закона" и что "нечестным со стороны господина Боголюбова" было использовать вводящие в заблуждение документы, чтобы дистанцироваться от мошенничества.

Полная сумма обязательства бывших собственников перед банком еще должна быть определена, но учитывая, что суд удовлетворил требования Привата в полном объеме, они, вероятно, будут обязаны выплатить более $ 1,7 млрд даже без учета процентов за более чем десятилетний период. Полная сумма, подлежащая выплате банку, включая проценты и юридические расходы, будет определена на следующем слушании позже в этом году и, вероятно, в целом значительно превысит $ 2 млрд.

Еще в 2017 году ПриватБанк получил судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков. Сейчас банк и его юридические советники перейдут к стадии взыскания убытков, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера – правительства Украины.

И тут возникает едва ли не главный вопрос: а хватит ли активов Коломойского и Боголюбова, чтобы рассчитаться с государством Украина?

Очень приблизительные оценки того, сколько могут стоить активы экс-собственников ПриватБанка

По оценкам Forbes Ukraine почти двухлетней давности, по состоянию на начало сентября 2023-го состояние Игоря Коломойского составило $835 млн, что было в 2,5 раза меньше, чем накануне полномасштабной войны.

Среди активов Коломойского в тот период были, в частности: нефтяные (на $ 190 млн), металлургические (на $ 100 млн), облэнерго (на $ 40 млн), химические (на $ 30 млн), порты (на $10 млн), зарубежные активы (на $ 105 млн), наличные средства (на $ 125 млн), яхты и самолеты (на $ 165 млн), медиа (на $ 69 млн).

По оценкам издания на конец 2024 года, стоимость активов Коломойского составляла $ 660 млн, а его бизнес-партнера Боголюбова – $ 670 млн (с $ 1,7 млрд в преддверии полномасштабной войны).

За период с начала большой войны государство забрало под свое управление крупнейшие активы группы "Приват" – компании "Укрнефть" и "Укртатнефть". Были арестованы акции "Укрнефтебурения".

Также Коломойский избавился от доли в компании JKX Oil & Gas в пользу государства Великобритания.

А сеть АЗС группы "Приват", в свое время насчитывавшая около 1500 заправок, постепенно переходит в руки других бизнесменов, в частности UPG Владимира Петренко.

В процессе банкротства находится авиакомпания "МАУ". А о выкупе у Коломойского курорта "Буковель" в 2023 году заявлял политик и бизнесмен Игорь Палица.

Что касается металлургических и химических активов Коломойского – 2024 год Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также "Днепразот" закончили с миллиардными убытками.

Хватит ли активов Коломойского и Боголюбова, чтобы рассчитаться с государством

Опрошенные Delo.ua аналитики отечественного инвестиционного рынка сходятся во мнении, что наверняка определить стоимость активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на которые распространяется решение лондонского суда, пока не представляется возможным. Соответственно, считают собеседники издания, быть уверенным, что таких активов экс-собственников Привата хватит для расчета с государством Украина, нельзя.

Замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что решение Высокого суда Лондона распространяется исключительно на активы фигурантов дела, зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях и находящиеся под всемирным арестом с 2017 года. Этих активов, считает он, должно хватить для того, чтобы выполнить решение суда.

"Мы точной суммы не знаем, но можем полагать, что примерно она может быть в несколько миллиардов долларов", – говорит Фурса.

Собеседник издания на банковском рынке, пожелавший остаться неназванным из-за отсутствия полномочий комментировать эту тему, уточнил, что решение Высокого суда Лондона распространяется на все активы Коломойского, Боголюбова и ряда связанных с ними компаний, зарегистрированных именно в зарубежных юрисдикциях. Важно понимать: эти активы физически могут находиться в том числе на территории Украины, но зарегистрированы они должны быть за границей.

А еще бизнесмены владеют значительными активами в Украине, на которые напрямую не распространяется международный арест. Если государство рассчитывает на средства от украинских активов бизнесменов, то за этим должны стоять решения отечественных судов. А это уже совсем другая история, говорит руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Что касается сумм, которые можно получить за арестованные активы, то здесь, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, следует понимать, что оценочная стоимость актива не равна реальной цене его возможной продажи. Потенциальные покупатели, если они вообще найдутся, наверняка захотят существенный дисконт на арестованное имущество и активы. Так что совсем не факт, что средств от их реализации хватит для расчетов с государством.

В любом случае, уверен Сергей Фурса, экс-владельцы ПриватБанка будут подавать апелляцию на решение лондонского суда. Это затянет процесс выплаты компенсации в пользу украинского государства на неопределенный срок. Однако рано или поздно украинское государство получит свои средства.