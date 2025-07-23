Дело о хищении 9,2 млрд грн ПриватБанка: НАБУ завершило следствие по Коломойскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о завершении досудебного расследования по делу о завладении более 9,2 млрд грн из ПриватБанка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

Подозреваемыми по делу бывший конечный бенефициар банка Игорь Коломойский и еще пять человек, которых следствие считает участниками организованной группы.

По версии следствия, в период с января по март 2015 года, на тот момент председатель Днепропетровской ОГА и совладелец ПриватБанка, Коломойский инициировал и реализовал финансовую схему для вывода средств банка.

Согласно ей, ПриватБанк якобы должен выкупить собственные облигации по завышенной стоимости у подконтрольной оффшорной компании. Это позволило искусственно создать обязательство банку и перечислить более 9,2 миллиарда гривен.

Более 446 миллионов гривен из этой суммы, по данным следствия, было легализовано путем перевода на счета трех связанных юридических лиц через операции с ценными бумагами, а затем еще на счета двух фирм. В результате эти средства оказались на лицевом счете Коломойского.

Часть суммы он использовал для взноса в уставный капитал ПриватБанка в соответствии с требованиями НБУ, то есть формально вернул часть средств в банк, но уже на других условиях.

Напомним, 7 сентября 2023 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн.

Дела Коломойского

Ранее БЭБ сообщило Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В рамках этого дела Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 гг. 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка действительно зачислялись на личный счет Коломойского.