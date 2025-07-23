Справа про розкрадання 9,2 млрд грн ПриватБанку: НАБУ завершило слідство щодо Коломойського

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння понад 9,2 млрд грн з ПриватБанку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Підозрюваними у справі є колишній кінцевий бенефіціар банку Ігор Коломойський та ще п’ятеро осіб, яких слідство вважає учасниками організованої групи.

За версією слідства, у період з січня по березень 2015 року, на той момент — голова Дніпропетровської ОДА та співвласник ПриватБанку, Коломойський ініціював та реалізував фінансову схему для виведення коштів банку.

Згідно з нею, ПриватБанк нібито мав викупити власні облігації за завищеною вартістю у підконтрольної офшорної компанії. Це дозволило штучно створити зобов’язання банку та перерахувати понад 9,2 мільярда гривень.

Понад 446 мільйонів гривень із цієї суми, за даними слідства, було легалізовано шляхом переказу на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб через операції з цінними паперами, а згодом — ще на рахунки двох фірм. У підсумку ці кошти опинилися на особовому рахунку Коломойського.

Частину суми він використав для внеску до статутного капіталу ПриватБанку відповідно до вимог НБУ — тобто формально повернув частину коштів у банк, але вже на інших умовах.

Нагадаємо, 7 вересня 2023 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Справи Коломойського

Раніше БЕБ повідомило Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.