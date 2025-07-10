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Совладелец АТБ Геннадий Буткевич хочет купить элитную торговую недвижимость в Житомире у экс-жены Игоря Палицы

ЦУМ Житомир
Житомирский ЦУМ. Фото: wikimapia.org

Компания ООО "Пауэр Плейс", принадлежащая совладельцу сети магазинов "АТБ" Геннадию Буткевичу, подала заявление в Антимонопольный комитет Украины на получение контроля над компанией ООО "Житомирские инвестиции", которая владеет объектами коммерческой недвижимости в Житомире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на проект повестки заседания АМКУ на 10 июля.

результатах рассмотрения заявления от 26.05.2025 № 8-01/314-ЭКК о предоставлении разрешения ООО "ПАУЭР ПЛЕЙС" на получение контроля над ООО "ЖИТОМИРСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ",говорится в плане рассмотрения вопросов на заседание в четверг.

Кто есть кто в возможной сделке

Согласно сервису YouControl, конечным бенефициарным собственником (контролером) ООО "Пауэр Плейс" (ЕГРПОУ — 44309579 ; основной КВЭД 68.10 "Покупка и продажа собственного недвижимого имущества") является совладелец сети продуктовых магазинов "АТБ" Геннадий Буткевич.

Конечным бенефициарным собственником (контролером) ООО "Житомирские инвестиции" (ЕГРПОУ – 45769442; основной КВЭД 47.11 "Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями"), зарегистрированной семь месяцев назад, в декабре 2924 года, значится Палица Оксана Васильевна. Согласно сообщениям ряда СМИ, речь идет о бывшей жене политика, бизнесмена, экс- партнера Игоря Коломойского – Игоря Палицы.

Компания "Житомирские инвестиции" владеет несколькими земельными участками в Житомирской области и рядом объектов недвижимости в Житомире, в частности, Центральным универмагом.

Напомним, как писало Delo.ua, в апреле в Житомире открылся ТЦ "Жито" на проспекте Независимости. Он станет первым торговым центром в развитии нового формата - сети районных/пригородных малых торговых комплексов. Торговый центр построен компанией BGV Development, принадлежащей совладельцу сети АТБ Геннадию Буткевичу.

Автор:
Руслан Кисляк