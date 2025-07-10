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Співвласник АТБ Геннадій Буткевич хоче купити елітну торгову нерухомість в Житомирі у екс-дружини Ігоря Палиці

ЦУМ Житомир
Житомирський ЦУМ. Фото: wikimapia.org

Компанія ТОВ “Пауер Плейс”, яка належить співвласнику мережі магазинів “АТБ” Геннадію Буткевичу, подала заяву в Антимонопольний комітет України на набуття контролю над компанією ТОВ “Житомирські інвестиції”, яка володіє низкою об'єктів комерційної нерухомості в Житомирі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на проєкт порядку денного засідання АМКУ на 10 липня.

"Про результати розгляду заяви від 26.05.2025 № 8-01/314-ЕКк про надання дозволу ТОВ "ПАУЕР ПЛЕЙС" на набуття контролю над ТОВ "ЖИТОМИРСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" йдеться в плані розгляду питань на засідання в четвер.

Хто є хто в можливій угоді

Згідно сервісу YouControl, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Пауер Плейс" (ЄДРПОУ – 44309579; основний КВЕД 68.10 "Купівля та продаж власного нерухомого майна") є співвласник мережі продуктових магазинів "АТБ" Геннадій Буткевич.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Житомирські інвестиції" (ЄДРПОУ – 45769442; основний КВЕД 47.11 "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами"), зареєстрованої 7 місяців тому, в грудні 2024 року, є Палиця Оксана Василівна. Згідно повідомлень низки ЗМІ, мова йде про колишню дружину політика, бізнесмена, екс-партнера Ігоря Коломойського – Ігоря Палиці.

Компанія "Житомирські інвестиції" володіє декількома земельними ділянками в Житомирській області та низкою об’єктів нерухомості в Житомирі, зокрема Центральним універмагом на вулиці Київській, 37.

Нагадаємо, як писало Delo.ua, у квітні в Житомирі відкрився ТЦ “Жито” на проспекті Незалежності. Він стане першим торговельним центром у розвитку нового формату – мережі районних/приміських малих торгових комплексів. Торговельний центр побудований компанією BGV Development, що належить співвласнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу.

Автор:
Руслан Кисляк