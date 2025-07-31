Каса для Коломойського: чи вистачить екс-власнику ПриватБанка грошей, щоб оплатити чек від держави на $2 мільярди

30 липня стало відомо про перемогу державного ПриватБанку в багатомільярдному довготривалому судовому процесі проти колишніх власників – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд банку за допомогою “дуже складної схеми перекредитування”.

Примітно, що головуючий суддя у справі встановив, що Коломойський “здається, вважав себе вищим за закон” і що “нечесним з боку пана Боголюбова” було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства.

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги Привату в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період. Повна сума, що підлягає виплаті банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд.

Ще 2017 року ПриватБанк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів. Наразі банк та його юридичні радники перейдуть до стадії стягнення збитків та намагатимуться звернути до примусового виконання рішення суду стосовно цих активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України.

І тут виникає чи не головне наразі питання: а чи у панів Коломойського і Боголюбова залишилось активів на вказану суму, які можна було би обернути на користь держави Україна?

Дуже приблизні оцінки того, скільки можуть коштувати активи екс-власників ПриватБанку

За оцінками Forbes Ukraine майже дворічної давнини, станом на початок вересня 2023-го статки Ігоря Коломойського складали $835 млн, що було в 2,5 рази менше, ніж напередодні повномасштабної війни.

Серед активів Коломойського в той період були, зокрема: нафтові (на $190 млн), металургійні (на $100 млн), обленерго (на $40 млн), хімічні (на $30 млн), порти (на $10 млн), закордонні активи (на $105 млн), готівка (на $125 млн), яхти та літаки (на $165 млн), медіа (на $69 млн).

За оцінками видання на кінець 2024 року, вартість активів Коломойського складала $660 млн, а його бізнес-партнера Боголюбова – $670 млн (з $1,7 млрд напередодні повномасштабної війни).

За період від початку великої війни держава забрала під своє управління найбільші активи групи "Приват" – компанії "Укрнафта" і "Укртатнафта". Були арештовані акції "Укрнафтобуріння".

Також Коломойський позбувся частки в компанії JKX Oil & Gas на користь держави Великобританія.

А мережа АЗС групи "Приват", яка свого часу налічувала близько 1500 заправок, поступово переходить до рук інших бізнесменів, зокрема UPG Володимира Петренка.

В процесі банкрутства знаходиться авіакомпанія "МАУ". А про викуп у Коломойського курорту "Буковель" в 2023 році заявляв політик і бізнесмен Ігор Палиця.

Що стосується металургійних і хімічних активів Коломойського – за результатами 2024 року Нікопольський і Запорізький феросплавні заводи, а також "Дніпроазот" закінчили з мільярдними збитками.

Чи вистачить активів Коломойського і Боголюбова, щоб розрахуватися з державою

Опитані Delo.ua аналітики вітчизняного інвестиційного ринку сходяться на думці, що напевно визначити вартість активів Ігоря Коломойського і Генадія Боголюбова, на які розповсюджується вирок лондонського суду, наразі не видається можливим. Відповідно, вважають співрозмовники видання, бути впевненим, що таких активів екс-власників Привату вистачить для розрахунку з державою Україна, не можна.

Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса зазначає, що вирок Високого суда Лондона розповсюджується виключно на активи фігурантів справи, які зареєстровані в закордонних юрисдикціях і знаходяться під всесвітнім арештом від 2017 року. Цих активів, вважає він, мало би вистачити для того, щоби виконати вирок суду.

"Ми точної суми не знаємо, але можемо думати, що приблизно вона може бути в кілька мільярдів доларів", – каже Фурса.

Співрозмовник видання на банківському ринку, який побажав залишитися неназваним через відсутність повноважень коментувати цю тему, уточнив, що вирок Високого суду Лондона розповсюджується на всі активи Коломойського, Боголюбова і низки пов’язаних з ними компаній, які зареєстровані саме в закордонних юрисдикціях і щодо яких застосовано заходи всесвітнього арешту. Принципово розуміти: ці активи фізично можуть знаходитись в тому числі на території України, але зареєстровані вони мають бути за кордоном.

А ще бізнесмени володіють значними активами в Україні, на які безпосередньо не розповсюджується міжнародний арешт. Якщо держава розраховує на кошти від українських активів бізнесменів, то за цим мають стояти вироки вітчизняних судів. А це вже зовсім інша історія, говорить керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Що стосується сум, які можна «вторгувати» за арештовані активи, то тут, зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, варто розуміти, що оціночна вартість активу не дорівнює реальній ціні його можливого продажу. Потенційні покупці, якщо вони взагалі знайдуться, напевне захочуть суттєвого дисконту на арештоване майно і активи. Тож зовсім не факт, що коштів від їхньої реалізації вистачить для розрахунків з державою.

В будь-якому випадку, упевнений Сергій Фурса, екс-власники ПриватБанку подаватимуть апеляцію на рішення лондонського суду. Це затягне процес виплати компенсації на користь української держави на невизначений строк. Проте рано чи пізно Українська держава отримає свої кошти.