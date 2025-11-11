Справа ПриватБанку. Суд Англії дозволив Коломойському витрачати £1000 на місяць, Боголюбову – в 30 разів більше

Високий суд Англії ухвалив рішення щодо справи ПриватБанку, встановивши нові ліміти особистих витрат для Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Зокрема, Коломойський, який перебуває під вартою, може витрачати лише 1000 фунтів стерлінгів щомісяця, а Боголюбову дозволено £30 000.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на рішення суду.

У ньому зазначається, що раніше згідно з наказом про всесвітнє замороження активів (WFO), ухваленим Апеляційним судом, Боголюбову було дозволено витрачати £151 600 на місяць.

Суддя Трауер встановив, що "належним є розмір у 30 000 фунтів на місяць", підкресливши, що ця сума істотно менша, але виправдана, зважаючи на надані докази та поточну стадію судового процесу. Відповідно, цей показник буде внесено до обох наказів.

Таке рішення пов'язане з тим, що Боголюбов тепер є боржником із величезними непогашеними зобов'язаннями перед ПриватБанком – разом із Коломойським він має виплатити банку $3 млрд.

Для Коломойського, який понад рік перебуває в СІЗО, встановлено набагато суворіший ліміт – до 1000 фунтів на місяць. Адвокат бізнесмена просив дозволити 2000 фунтів на тиждень.

Справа ПриватБанку

ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона ще у грудні 2017 року проти колишніх власників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — і шести пов’язаних із ними компаній, домігшись судового припису про всесвітній арешт активів на суму понад 2,5 млрд дол. Позов стосувався незаконного виведення коштів через складну фінансову схему.

У 2018 році суд спершу відмовився розглядати справу, вважаючи її поза своєю юрисдикцією. Але після апеляції у 2019-му ПриватБанк добився продовження розгляду.

30 липня 2025 року ПриватБанк здобув перемогу у Високому суді Лондона у справі проти Коломойського та Боголюбова. Суд визнав, що вони незаконно привласнили з банку майже 2 мільярди доларів США через "складну схему перекредитування".

10 листопада 2025 року Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити ПриватБанку понад 3 млрд дол.

Про націоналізацію банку

18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.