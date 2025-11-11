Дело ПриватБанка. Суд Англии разрешил Коломойскому тратить £1000 в месяц, Боголюбову – в 30 раз больше

Высокий суд Англии принял решение по делу ПриватБанка, установив новые лимиты личных расходов для Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, находящийся под стражей Коломойский может тратить всего 1000 фунтов стерлингов ежемесячно, а Боголюбову разрешено £30 000.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на решение суда.

В нем отмечается, что ранее согласно приказу о всемирном замораживании активов (WFO), принятом Апелляционным судом, Боголюбову было разрешено тратить £151 600 в месяц.

Судья Трауэр установил, что "должным является размер в 30 000 фунтов в месяц", подчеркнув, что эта сумма существенно меньше, но оправдана, учитывая предоставленные доказательства и текущую стадию судебного процесса. Соответственно, этот показатель будет внесен в оба приказа.

Такое решение связано с тем, что Боголюбов теперь должник с огромными непогашенными обязательствами перед ПриватБанком – вместе с Коломойским он должен выплатить банку $3 млрд.

Для Коломойского, больше года находящегося в СИЗО, установлен гораздо более строгий лимит – до 1000 фунтов в месяц. Адвокат бизнесмена просил разрешить 2000 фунтов в неделю.

Дело ПриватБанка

ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона еще в декабре 2017 года против бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — и шести связанных с ними компаний, добившись судебного предписания о всемирном аресте активов на сумму свыше 2,5 млрд долл. Иск касался незаконного вывода средств из-за сложной финансовой схемы.

В 2018 году суд сначала отказался рассматривать дело, считая его вне своей юрисдикции. Но после апелляции в 2019 ПриватБанк добился продолжения рассмотрения.

30 июля 2025 г. ПриватБанк одержал победу в Высоком суде Лондона по делу против Коломойского и Боголюбова. Суд признал, что они незаконно присвоили из банка почти 2 миллиарда долларов США из-за "сложной схемы перекредитования".

10 ноября 2025 года Высокий суд Англии обязал бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить ПриватБанку более 3 млрд. дол .

О национализации банка

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка - Геннадия Боголюбова.