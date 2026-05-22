ПриватБанк виграв апеляцію у справі проти Коломойського та Боголюбова

ПриватБанк виграв апеляцію / Depositphotos

ПриватБанк повідомив про перемогу в апеляційному процесі у Великій Британії у справі проти колишніх власників банку — Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Апеляційний суд залишив у силі попереднє рішення про стягнення понад 3 млрд доларів США у вигляді відшкодування збитків, процентів і судових витрат.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

У банку зазначили, що суд підтримав рішення Високого суду Англії та Уельсу, який у 2025 році дійшов висновку про масштабне шахрайство щодо банку. Апеляційна інстанція також відхилила аргументи відповідачів про повернення коштів через подальші фінансові операції.

Тепер банк планує перейти до наступного етапу — примусового виконання судового рішення щодо арештованих активів.

У межах справи вже діють:

  • всесвітній арешт активів відповідачів, отриманий ще у 2017 році;
  • рішення про компенсацію понад 3 млрд доларів;
  • процедура подальшого стягнення коштів.

Для держави ця справа має значення через статус ПриватБанку як державного банку. У разі успішного виконання рішення кошти можуть бути повернуті банку, акціонером якого є уряд України.

Нагадаємо, Приватбанк почав примусове виконання рішення Високого суду Англії після того, як колишні власники банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не сплатили понад 3 мільярди доларів США у встановлений термін ще минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко