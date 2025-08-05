В Украине растет спрос на продовольственную пшеницу: как изменились экспортные цены на рынке зерна

Затяжные дожди ухудшили качество пшеницы, что привело к падению цен на фуражную пшеницу и росту цен на продовольственную. Экспортные закупочные цены на пшеницу с доставкой в черноморские порты на продовольственную пшеницу выросли на 100-200 грн/т до 226–230 $/т, а на фуражную пшеницу снизились на 200–300 грн/т до 210–212 $/т.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

В некоторых партиях украинской пшеницы, особенно в западных регионах, выявляют повышенный уровень повреждений грибками (альтернария или головня), поэтому трейдеры ожидают дефицита качественной продовольственной пшеницы.

Экспорт пшеницы в 2025-2026 маркенговом году (по состоянию на 4 августа) составил 862 тыс т по сравнению с 1,52 млн т год назад, но в последние недели темпы экспорта выросли. По состоянию на 31 июля в Украине с 3,05 млн га (61% запланированных площадей) намолочено 11,36 млн т пшеницы с урожайностью 3,72 т/га.

Ситуация на мировом рынке пшеницы

Как отмечают аналитики, мировые котировки на пшеницу в течение недели немного снизились, хотя спрос на дешевую американскую пшеницу усилился.

Кроме того, задержка уборки пшеницы в Европе и очередное ухудшение состояния посевов яровой пшеницы в Соединенных Штатах на фоне резкого увеличения экспортного спроса на пшеницу из США пока не оказали поддержки биржевым котировкам, и сентябрьские фьючерсы в течение недели снизились:

на 4,2% до 189,9 $/т – на SRW-пшеницу в Чикаго;

на 1,7% до 190$/т – на HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

на 1,7% до 210,5 $/т – на HRS-пшеницу в Миннеаполисе;

на 1% до 197,25/т или 228 $/т – на пшеницу на парижской бирже Euronext.

В течение 24-31 июля экспорт пшеницы из США по сравнению с предыдущей неделей вырос вдвое до 599,6 тыс. т, а в целом с начала сезона 2025/26 (1 июня) составил 3,91 млн т, что на 8,8% опережает прошлогодние темпы.

"Ускорение уборки и увеличение предложения зерна нового урожая при отсутствии крупных тендеров усиливает давление на мировые цены, поэтому в ближайшее время они будут оставаться на этих же уровнях", - отметили в зерновой бирже.

Напомним, по состоянию на 29 июля с оккупальной цены на украинскую продовольственную пшеницу после спекулятивного скачка до уровня 228-233 $/т снизились на 300-400 грн, до 223-226 $/т.