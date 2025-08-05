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В Україні зростає попит на продовольчу пшеницю: як змінилися експортні ціни на ринку зерна

пшениця
В Україні зростає попит на продовольчу пшеницю. / Freepik

Затяжні дощі погіршили якість пшениці, що призвело до падіння цін на фуражну пшеницю та зростання цін на продовольчу. Експортні закупівельні ціни на пшеницю з доставкою до чорноморських портів на продовольчу пшеницю виросли на 100-200 грн/т до 226–230 $/т, а на фуражну пшеницю знизилися на 200-300 грн/т до 210–212 $/т. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

В деяких партіях української пшениці, особливо у західних регіонах, виявляють підвищений рівень  пошкоджень грибками (альтернарія чи сажка), тому трейдери очікують дефіциту якісної продовольчої пшениці.

Експорт пшениці у 2025-2026 маркенговому році (станом на 4 серпня) склав 862 тис т порівняно з 1,52 млн т рік тому, але останніми тижнями темпи експорту виросли. Станом на 31 липня в Україні з 3,05 млн га (61% запланованих площ) намолочено 11,36 млн т пшениці з урожайністю 3,72 т/га.

Ситуація на світовому ринку пшениці

Як зазначають аналітики, світові котирування на пшеницю протягом тижня трохи знизились, хоча попит на дешеву американську пшеницю посилився. 

Крім того, затримка збирання пшениці в Європі та чергове погіршення стану посівів ярої пшениці у Сполучених Штатах на тлі різкого збільшення експортного попиту на пшеницю зі США поки не надали підтримки  біржовим котируванням, і вересневі ф’ючерси протягом тижня знизилися:  

  • на 4,2% до 189,9 $/т - на SRW-пшеницю в Чикаго; 
  • на 1,7% до 190 $/т - на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті; 
  • на 1,7% до 210,5 $/т - на HRS-пшеницю в Міннеаполісі; 
  • на 1% до 197,25/т або 228 $/т - на пшеницю на паризькій біржі Euronext.

Впродовж 24-31 липня експорт пшениці з США с порівняно з попереднім тижнем виріс вдвічі до 599,6 тис т, а загалом з початку сезону 2025/26 (1 червня) склав 3,91 млн т, що на 8,8% випереджає торішні темпи. 

"Прискорення збирання та збільшення пропозиції зерна нового врожаю за відсутності великих тендерів посилює тиск на світові ціни, тому найближчим часом вони залишатимуться на цих же рівнях" — зазначили в зерновій біржі.

Нагадаємо, станом на 29 липня закупівельні ціни на українську продовольчу пшеницю після спекулятивного стрибка до рівня 228-233 $/т знизились на 300-400 грн, до 223–226 $/т.

Автор:
Тетяна Ковальчук