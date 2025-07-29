В Україні знизились експортні ціни на пшеницю: скільки коштує зерно сьогодні

Закупівельні ціни на українську продовольчу пшеницю після спекулятивного стрибка до рівня 228-233 $/т знизились на 300-400 грн або до 223–226 $/т. Фуражна пшениця також впала в ціні — на 200-300 грн за тонну до $218–220 з доставкою до чорноморських портів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Як зазначають аналітики, ціни повернулись до рівнів, які трейдери можуть платити відповідно до проданих на міжнародних тендерах об'ємів.

Експорт пшениці з України за 28 днів липня склав всього 408 тисяч тонн, що в 3,5 рази поступається відповідному показнику минулого року (1,44 млн тонн) через затримку збирання.

Яка ситуація на світовому ринку пшениці?

Прискорення збирання пшениці у США та в Європі та низький попит продовжують тиснути на біржові котирування, і вересневі ф’ючерси протягом тижня мали таку динаміку:

знизилися на 0,6% до 197,9 $/т - на SRW-пшеницю в Чикаго;

залишилися на рівні 193,3 $/т - на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті;

знизилися на 0,9% до 214 $/т - на HRS-пшеницю в Міннеаполісі;

знизилися на 1,4% до 199,25 €/т або 230,1 $/т - на пшеницю на паризькій біржі Euronext.

За даними зернової біржі, станом на 27 липня озима пшениця у США обмолочена на 80% площ. Впродовж 17-24 липня експорт пшениці зі Сполучених Штатів у порівнянні з попереднім тижнем зменшився у 2,5 рази до 288,8 тисяч тонн, а загалом з початку сезону 2025-2026 склав 3,31 мільйонів тонн, що лише на 6% випереджає торішні темпи.

Крім того, Єврокомісія знизила прогноз виробництва м'якої пшениці в країнах ЄС у нинішньому маркетинговому році з 128,2 млн тонн до 127,3 млн тонн.

"Міжнародні покупці продовжать очікувати закінчення збирання пшениці і стримано вестимуть закупівлі, тому світові ціни будуть стабільними до середини серпня", — зазначили аналітики зернової біржі.

Раніше, 22 липня, повідомлялося, що ціни на пшеницю в Україні за місяць виросли на 8-10%. Причиною є затримка збирання та низька врожайність.