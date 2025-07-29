В Украине снизились экспортные цены на пшеницу: сколько стоит зерно сегодня

Закупочные цены на украинскую продовольственную пшеницу после спекулятивного скачка до уровня 228-233 $/т снизились на 300-400 грн или до 223-226 $/т. Фуражная пшеница также упала в цене – на 200-300 грн за тонну до $218–220 с доставкой в черноморские порты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Как отмечают аналитики, цены вернулись к уровням, которые трейдеры могут платить в соответствии с проданными на международных тендерах объемами.

Экспорт пшеницы из Украины за 28 дней июля составил всего 408 тысяч тонн, что в 3,5 раза уступает соответствующему показателю в прошлом году (1,4 4 млн тонн) из-за задержки уборки.

Какова ситуация на мировом рынке пшеницы?

Ускорение сбора пшеницы в США и Европе и низкий спрос продолжают давить на биржевые котировки, и сентябрьские фьючерсы в течение недели имели такую динамику:

снизились на 0,6% до 197,9 $/т – на SRW-пшеницу в Чикаго;

остались на уровне 193,3$/т – на HRW-пшеницу в Канзас-Сити;

снизились на 0,9% до 214 $/т – на HRS-пшеницу в Миннеаполисе;

снизились на 1,4% до 199,25 €/т или 230,1 $/т – на пшеницу на парижской бирже Euronext.

По данным зерновой биржи, на 27 июля озимая пшеница в США обмолочена на 80% площадей. В течение 17-24 июля экспорт пшеницы из Соединенных Штатов по сравнению с предыдущей неделей уменьшился в 2,5 раза до 288,8 тысячи тонн, а всего с начала сезона 2025-2026 составил 3,31 миллиона тонн, что лишь на 6% опережает прошлогодние темпы.

Кроме того, Еврокомиссия снизила прогноз производства мягкой пшеницы в странах ЕС в нынешнем маркетинговом году с 128,2 млн тонн до 127,3 млн тонн.

"Международные покупатели продолжат ожидать окончания уборки пшеницы и сдержанно будут вести закупки, поэтому мировые цены будут стабильными к середине августа", — отметили аналитики зерновой биржи .

Ранее, 22 июля, сообщалось, что цены на пшеницу в Украине за месяц выросли на 8-10%. Причиной является задержка уборки и низкая урожайность.