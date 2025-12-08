Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Почти 170 вагонов в день: объем передачи зерна через железнодорожные пограничные переходы вырос на четверть

Укрзализныця
"Укрзализныця" увеличила перевозку зерна / Depositphotos

В ноябре 2025 года в Украине зафиксирован значительный рост экспорта агропродукции по железной дороге. Объем среднесуточной передачи зерновых грузов и дробей через западные пограничные переходы вырос на 25% по отношению к октябрю, что эквивалентно дополнительным 34 вагонам в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Rail.Insider.

Общий показатель среднесуточной передачи зерновых и дробей в ноябре достиг 169 вагонов. По данным заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева, украинско-венгерские пограничные переходы стали лидерами: через них ежедневно направлялось 48,2 единиц вагонов с зерном. Это рост на 24,9 вагона по сравнению с октябрем.

В Румынию объем передачи зерновых вырос на 8,1 единицы, достигнув показателя 11,4 вагона в сутки. Через украинско-словацкие пограничные переходы в среднем направлялось 21,1 вагона с зерном ежедневно, что на 8,1 единицы больше, чем в предыдущем месяце.

В то же время зафиксировано уменьшение объемов передачи в Польшу. Среднесуточное количество вагонов снизилось на 3,8 единицы, составив 7,3 единицы в сутки.

Напомним, за 11 месяцев 2025 года "Укрзализныця" перевезла на экспорт 23 млн 304,7 тыс. т зерновых грузов. Показатель на 26% ниже прошлогоднего. В целом за январь-ноябрь перевезено 26 млн 445 тыс. т зерновых, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук